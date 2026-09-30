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Xã hội

Khen thưởng hai CSGT hỗ trợ cấp cứu người đột quỵ

Hai cán bộ CSGT ở Huế vừa được khen thưởng đột xuất vì kịp thời hỗ trợ, đưa người dân có dấu hiệu đột quỵ đến cơ sở y tế, tranh thủ “thời gian vàng” cấp cứu.

Theo Ngọc Văn/Tiền Phong

Hai cán bộ CSGT ở Huế vừa được khen thưởng đột xuất vì kịp thời hỗ trợ, đưa người dân có dấu hiệu đột quỵ đến cơ sở y tế, tranh thủ “thời gian vàng” cấp cứu.

Sáng 30/9, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP. Huế, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố trao của Giám đốc Công an thành phố tặng Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT.

Khen thưởng đột xuất hai CSGT về công tác cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh CACC)
Khen thưởng đột xuất hai CSGT về công tác cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh CACC)

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 28/9, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên đường Lý Thái Tổ, phường Hương An, hai cán bộ CSGT một người dân hoảng hốt cầu cứu do người thân bất ngờ có biểu hiện nghi đột quỵ.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Trung tá Hải và Trung tá Tài nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ người bệnh và đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, người bệnh được đưa đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất, tranh thủ thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ.

Sau sự việc, gia đình người bệnh đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng trước hành động tận tình, trách nhiệm của hai cán bộ CSGT. Theo gia đình, sự đúng lúc trong tình huống cấp bách đã góp phần giúp người thân được cấp cứu kịp thời.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và hành động vì nhân dân phục vụ của hai cán bộ, Giám đốc Công an TP. Huế quyết định khen thưởng đột xuất Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài.

Tại buổi trao thưởng, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng biểu dương tinh thần trách nhiệm của hai cán bộ, đồng thời cho rằng những việc làm thiết thực, xuất phát từ tinh thần phục vụ nhân dân góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an TP. Huế bản lĩnh, nhân văn, và vì nhân dân phục vụ.

tienphong.vn
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#CSGT #Huế #đột quỵ #cứu hộ #thưởng

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