“Bà trùm” vụ thao túng Viện Pháp y tâm thần TƯ bị đề nghị 30 năm tù

Dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt thực hiện nhiều hành vi phạm tội ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh bị đề nghị đến 30 năm tù.

Sau ba ngày TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, trưa 30/9, Hội đồng xét xử kết thúc phần thẩm vấn các bị cáo, chuyển sang phần tranh luận. Trước khi tranh luận, Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án và mức án đối với các bị cáo.

Bị cáo Mai Anh tại tòa

Đại diện Viện kiểm sát đánh giá, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, diễn ra thời gian dài. Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh đã có 7 tiền án, là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án dùng tiền thao túng phần lớn hoạt động trong Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Ngoài hành vi môi giới “chạy” giấy chứng nhận tâm thần giả cho nhiều bị cáo, Mai Anh còn có hành vi đưa hối lộ cho hơn 40 lãnh đạo, nhân viên tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương để được sinh hoạt tự do, ra ngoài bất cứ khi nào muốn.

Viện kiểm sát cáo buộc, bị cáo Mai Anh can thiệp sâu vào hoạt động tuyển dụng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương để những người thân cận được vào làm việc. Quá trình xét xử, Viện kiểm sát đánh giá, Mai Anh chưa thành khẩn nhận tội.

Do đó, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo chủ mưu, cầm đầu Nguyễn Thị Mai Anh từ 15-16 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; từ 5-6 năm tù về tội “Môi giới hối lộ” và từ 17-18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt cả ba tội danh là 30 năm tù.

Đối với bị cáo Lê Văn Đông (có 13 tiền án, chồng của bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh) bị đề nghị từ 17-19 năm tù về hai tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối với nhóm bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, VKS đề nghị tuyên phạt Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương mức án 20 năm tù; Ngô Văn Vinh, cựu Viện trưởng mức án 7-8 năm tù; Lâm Văn Thành và Dương Văn Lương, cùng là cựu Phó Viện trưởng lần lượt bị đề nghị mức án từ 10-11 năm tù và 9-10 năm tù.

Liên quan, bị cáo Đặng Thị Hòa (vợ bị cáo Trường, cựu nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị đề nghị từ 8-9 năm tù; Nguyễn Đức Hinh, cựu Điều dưỡng trưởng Khoa Chữa bệnh bắt buộc nữ 7-8 năm tù; Tạ Trung Kiên, cựu cán bộ phụ trách Khoa Điều trị bắt buộc nữ 7-8 năm tù và Dương Văn Biết, cựu Trưởng Khoa Giám định bị đề nghị từ 8-9 năm tù.

Nhóm bị cáo từng công tác trong các cơ quan tiến hành tố tụng gồm là Phạm Minh Tuấn bị đề nghị 10-12 năm tù về hai tội danh bị truy tố; Dương Thị Hòa từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Lê Văn Thưởng bị đề nghị 8-10 năm tù về hai tội “Đưa hối lộ” và “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”. Các bị cáo còn lại, Viện kiểm sát đề nghị người phải chịu mức án thấp nhất là từ 12 -15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và người phải chịu mức án cao nhất là từ 13 – 15 năm tù, tương ứng với những tội danh bị truy tố hoặc tổng hợp nhiều tội danh bị đưa ra xét xử.

Đại diện VKS đánh giá, đối với tội “Nhận hối lộ” trong vụ án này, bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương là người tham gia nhiều nhất, nhận số tiền nhiều nhất nên cần phải chịu mức án cao nhất.

Trước đó, trong quá trình thẩm vấn, bị cáo Trần Văn Trường tự đánh giá hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật. Bị cáo Trần Văn Trường cho biết quan hệ với Mai Anh chỉ là bác sĩ với bệnh nhân. Bị cáo khẳng định chưa từng đi du lịch với Mai Anh, còn chuyến đi Phú Quốc là các gia đình nhân viên viện góp tiền tự tổ chức đi, không có Mai Anh đi cùng. Tuy nhiên, bị cáo Trần Văn Trường xác nhận nhiều lần nhận tiền từ Mai Anh và một số bị cáo khác.

Theo bị cáo Trường, với Mai Anh, mục đích nhận tiền là để giúp giám định cho các bệnh nhân, trong đó có một lần Mai Anh nhờ cho được ở phòng riêng. Bị cáo Trường cho hay, việc sắp xếp cho Mai Anh cùng 2 con nhỏ ở phòng riêng là đúng quy định, dù không được đưa tiền thì vẫn phải làm. Ngoài Mai Anh, cựu Viện trưởng này cũng xác nhận nhận tiền của nhiều người khác. Bị cáo Trường thừa nhận cáo buộc đã nhận hơn 8 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi hơn 6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Mai Anh vốn là người phải chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhưng đã dùng tiền và các lợi ích vật chất để tạo quan hệ với nhiều cán bộ, nhân viên tại đây. Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Thị Mai Anh đưa hối lộ hơn 1,54 tỷ đồng để được tạo điều kiện trong thời gian chữa bệnh và tác động đến một số công việc tại viện.

Từ những mối quan hệ này, Mai Anh nhận tiền của nhiều bị can, bị cáo, bị án hoặc người nhà của họ để làm trung gian tác động đến các hội đồng giám định. Số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm về hành vi môi giới hối lộ gần 5,97 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi gần 4,12 tỷ đồng.

Tiền được "bà trùm" này chuyển một phần cho những người có khả năng tác động đến kết quả giám định, trong đó có Trần Văn Trường và Hoàng Tất Thành, Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc. Ngoài ra, Nguyễn Thị Mai Anh còn bị xét xử về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 3,77 tỷ đồng của hai người.

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