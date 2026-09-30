Cục An ninh mạng kiên quyết dẹp clip, phim ngắn độc hại

Cục An ninh mạng cho rằng cần kiên quyết dẹp vấn nạn clip độc hại và phân loại phim trên mạng, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ trẻ em.

Chiều 30/9, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) phát đi cảnh báo liên quan đến tình trạng sản xuất và phát tán các video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, cờ bạc, dàn cảnh "thanh toán" kiểu xã hội đen đang diễn ra phức tạp trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều clip độc hại tràn lan trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng sản xuất và phát tán các video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, cờ bạc, dàn cảnh "thanh toán" kiểu xã hội đen diễn ra phức tạp trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo Cục An ninh mạng, hậu quả của tệ nạn này vô cùng khôn lường khi tác động trực tiếp đến nhóm thanh, thiếu niên - lứa tuổi đang hình thành nhân cách - dẫn đến nhận thức lệch lạc, coi bạo lực là công cụ giải quyết mâu thuẫn và gia tăng xu hướng "bắt chước" các hành vi vi phạm pháp luật.

Cục An ninh mạng cho biết, mới đây, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an các địa phương đã quyết liệt vào cuộc triệt phá các nhóm đối tượng chuyên dàn dựng, đăng tải nội dung phi pháp trên mạng xã hội.

Cụ thể, khởi tố nhóm sản xuất clip bạo lực, hình ảnh "giang hồ". Lực lượng công an đã tiến hành điều tra nhóm đối tượng có hành vi dàn dựng kịch bản, phân công đạo diễn, chuẩn bị đạo cụ (súng, dao) và lôi kéo cả những đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia đóng phim. Mục đích của nhóm này là tạo ra các clip kích động bạo lực, cổ xúy lối sống "giang hồ" để "câu view, câu like", thu hút hàng triệu lượt xem nhằm nhận tiền chi trả từ các nền tảng xuyên biên giới.

Trong một vụ án khác, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của 8 đối tượng bàn bạc, dàn dựng kịch bản quay các clip đánh bạc (xóc đĩa, bài lá) có lồng ghép quảng cáo và chào bán thiết bị cờ bạc bịp. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã phát tán gần 800 clip độc hại lên không gian mạng.

Cả hai nhóm đối tượng trên đều đang bị điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Trước thực trạng trên, ngày 25/9/2026, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành Công văn số 1919/ĐA-VP gửi các doanh nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên mạng và các đơn vị vận hành nền tảng truyền thông số, kho ứng dụng.

Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm quy định của Luật Điện ảnh và Nghị định 131/2022/NĐ-CP. Theo đó, các chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng phải đáp ứng đầy đủ điều kiện phân loại phim (có hội đồng phân loại, có quy trình kỹ thuật tạm dừng và gỡ bỏ phim vi phạm); phải thông báo qua hệ thống dữ liệu phân loại phim trước khi phát sóng; đồng thời bắt buộc hiển thị mức phân loại, cảnh báo nội dung và áp dụng biện pháp kỹ thuật bảo vệ trẻ em.

Các vụ việc xử lý hình sự gần đây là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với cộng đồng sáng tạo nội dung trên mạng xã hội: Mọi hành vi tự ý sản xuất, đăng tải clip độc hại, coi thường kỷ cương pháp luật nhằm trục lợi từ "thế giới ảo" sẽ phải trả giá bằng trách nhiệm pháp lý nghiêm minh trong thế giới thực.

Trước đó, ngày 28/9, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Đồng thời khởi tố bị can với 17 đối tượng về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông quy định tại Điều 288 Bộ luật hình sự. Trong đó, có Phạm Tiến Mạnh (tức “Thật Mạnh”, 36 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Ngọc Tuý (34 tuổi, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Dũng (tức “Dũng trọc Hà Đông” (58 tuổi; quê quán Hà Nội, một đối tượng hình sự cộm cán). Điều tra cho thấy, Phạm Tiến Mạnh và Nguyễn Ngọc Tuý bàn bạc, thống nhất tạo tài khoản kênh “Đời TV” trên nền tảng mạng xã hội Youtube để sản xuất và đăng tải các đoạn phim ngắn (loại phim drama) có nội dung, hình ảnh mang tính bạo lực, sử dụng dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, khắc họa lối sống, hình tượng giang hồ… nhằm thu hút nhiều người đăng ký, theo dõi, câu view, câu like để được Youtube trả tiền. Để sản xuất phim, Mạnh, Tuý tìm, thuê một số đối tượng tham gia đạo diễn, quay các phân cảnh, chuẩn bị đạo cụ để sản xuất phim. Đáng chú ý, Mạnh tìm và bàn bạc với Nguyễn Văn Dũng (tên gọi khác là “Dũng trọc Hà Đông” là đối tượng giang hồ cộm cán nổi tiếng, được chú ý trên mạng xã hội), Nguyễn Văn Giang (tên gọi khác là “Giang rồng”)…tham gia đóng phim để cùng câu view, câu like, tăng tương tác của Kênh và tài khoản cá nhân của các đối tượng trên các nền tảng mạng xã hội để nhiều người biết đến và được nổi tiếng. Phạm Tiến Mạnh và các đối tượng đã sản xuất nhiều bộ phim ngắn rồi đăng tải trên nền tảng Youtube, trong đó có 3 bộ phim: “Kẻ phản bội” dài 12 phút 15 giây; “Cuộc chơi sắp đặt” dài 12 phút 31 giây; “Phi vụ cuối cùng” dài 39 phút 37 giây. Nội dung và hình ảnh trong phim mang đậm màu sắc “xã hội đen” như sinh hoạt băng nhóm, sử dụng dao kiếm, súng ống để thanh toán, cổ suý bạo lực, tệ nạn xã hội… rồi đăng tải trên nền tảng Youtube có hàng triệu lượt xem, tương tác. Việc đăng tải, lan truyền rộng rãi 3 bộ phim này trên mạng xã hội Youtube với hàng triệu người đăng ký, theo dõi, bình luận và chia sẻ đã gây ra nhận thức lệch lạc cho người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành nhân cách và hoàn thiện nhận thức pháp luật. Từ đó làm gia tăng xu hướng coi bạo lực là cách thức giải quyết mâu thuẫn và thúc đẩy hiện tượng “bắt chước, làm theo” như sự hình thành của băng nhóm tội phạm trong video, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của các cơ quan, tổ chức. Cùng ngày 28/9, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 8 đối tượng về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Trong đó có Phạm Huy Tuyền (39 tuổi, trú tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng). Điều tra cho thấy, Phạm Huy Tuyền đã cùng các đối tượng bàn bạc, thống nhất với nhau để phân vai, dàn dựng kịch bản, quay video đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, bài lá, lồng ghép nội dung quảng cáo thiết bị “cờ bạc bịp” gắn thông tin liên lạc sau đó đăng tải lên mạng xã hội Facebook với mục đích bán các dụng cụ, thiết bị gian lận cho việc đánh bạc bịp kiếm lời như: kính áp tròng, bộ bài gian lận; ví đổi bài, máy rung, bát đĩa gắn chíp… Đây là các thiết bị được các đối tượng đặt mua trên mạng xã hội. Video sau khi quay, được các đối tượng đăng tải lên fanpage mạng xã hội Facebook cá nhân, thu hút hàng nghìn lượt người xem, tương tác, like… có sức lan truyền lớn trên mạng xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, làm giảm uy tín của các cơ quan, tổ chức. Đến nay, các đối tượng đã đăng tải gần 800 video với hàng nghìn lượt chia sẻ, tương tác, trong đó có một số video đạt hàng triệu lượt xem.

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