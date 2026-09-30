Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ hơn 1.000 viên ma túy

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa bắt 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1.000 viên ma túy dạng hồng phiến.

Ngày 30/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đinh Hữu Toàn bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trước đó, vào lúc 18h30 ngày 28/9, tại Tổ dân phố 1, phường Nam Đông Hà, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Nam Đông Hà và Công an phường Đông Hà bắt quả tang Nguyễn Trung Giang (SN: 1991, trú Tổ dân phố Đường 9, phường Đông Hà) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và Đinh Hữu Toàn (SN: 1994, trú Tổ dân phố 1, phường Nam Đông Hà) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 30 viên ma túy dạng hồng phiến cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Hữu Toàn, cơ quan Công an thu giữ hơn 1.000 viên ma túy dạng hồng phiến.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.