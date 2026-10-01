Giám đốc Sở GD&ĐT bị khởi tố trong vụ điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Trong số 41 bị can bị khởi tố vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

Chiều 1/10, tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý III năm 2026, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra đã thông tin đến báo chí về tiến độ điều tra vụ án gian lận thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Theo đó, ngày 7/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ngày 17/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định rút vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng cho biết, đến nay, cơ quan điều tra xác định, trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, các bị can đã bàn bạc với nhau cách thức tạo điều kiện cho các thí sinh đạt kết quả cao.

Cụ thể, bố trí giám thị coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi. Giám thị coi thi tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài thi. Chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án, hướng dẫn cho các thí sinh.

"Hành vi sai phạm của các bị can xảy ra tại tất cả các phòng thi và tất cả các môn thi, khiến cho kết quả kỳ thi không được công bằng, khách quan. Chúng tôi xác định vụ án này đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và niềm tin của xã hội đối với công tác tổ chức các kỳ thi.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 41 bị can, gồm: Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; Lê Văn Tuyên, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; 4 cán bộ giám sát của hai tổ kiểm tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang phân công giám sát tại điểm thi này.

Bị can Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; bị can Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên và Trưởng điểm thi; bị can Nguyễn Hoài Thu, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Phó trưởng điểm thi; Nguyễn Thị Tuyên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Trào, Phó trưởng điểm thi và 31 bị can là giáo viên các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được phân công làm thư ký, giám thị, uỷ viên phục vụ tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Lãnh đạo Cục An ninh điều tra khẳng định, các bị can đều bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

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