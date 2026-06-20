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Xã hội

Vụ gần 300 người nghi ngộ độc bánh mì ở Đồng Tháp: 25 mẫu nhiễm Salmonella

Liên quan vụ gần 300 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Đồng Tháp, kết quả xét nghiệm cho thấy 25/36 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Bình Nguyên

Ngày 20/6, theo báo cáo mới nhất của UBND phường Đạo Thạnh (Đồng Tháp), đến 15h ngày 19/6, địa phương đã ghi nhận 290 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến tiệm bánh mì Hồng Ngọc 37 trên đường Lý Thường Kiệt.

Trước đó, từ trưa 16/6, nhiều người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì thịt tại cơ sở này. Các bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, tê tay, mệt mỏi và đau đầu.

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Vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Đồng Tháp, thủ phạm là salmonella

Theo kết quả xét nghiệm do Viện Pasteur TP HCM cung cấp, trong 36 mẫu bệnh phẩm (gồm mẫu phân và phết trực tràng) được thu thập từ các bệnh nhân, có 25 mẫu cho kết quả dương tính với Salmonella sp.

Đây là một trong những tác nhân hàng đầu gây ngộ độc và nhiễm khuẩn thực phẩm cấp tính, thường dẫn đến các triệu chứng rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng.

Đối với mẫu thực phẩm, cơ quan chức năng không thể lấy được mẫu lưu của ngày xảy ra sự cố (15/6) để phục vụ công tác xét nghiệm. Nguyên nhân là các loại chả, xúc xích tại cơ sở được nhập từ nhiều lô hàng với thời gian sản xuất khác nhau nên không xác định được sản phẩm đã sử dụng. Riêng pa-tê do tiệm tự chế biến đã được bán hết trong ngày và không còn mẫu lưu khi đoàn kiểm tra làm việc.

Hiện ngành y tế cùng chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân, đồng thời điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.

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Khuẩn Salmonella - tác nhân gây ngộ độc

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, Salmonella là một trong những nguyên nhân phổ biến gây bệnh tiêu chảy trên toàn thế giới. Vi khuẩn này thường lây sang người qua thực phẩm bị nhiễm khuẩn như thịt gia cầm, thịt lợn, thịt bò, rau củ, trái cây, các loại hạt và nhiều thực phẩm khác.

Salmonella cũng có thể lây nhiễm chéo trong quá trình chế biến nếu thực phẩm sống và chín không được bảo quản riêng biệt. Tay, dao, thớt hoặc dụng cụ chế biến không được vệ sinh đúng cách cũng có thể trở thành nguồn phát tán vi khuẩn.

Đáng lưu ý, thực phẩm nhiễm Salmonella thường không có dấu hiệu bất thường về màu sắc, mùi hay hương vị. Vì vậy, việc tuân thủ các nguyên tắc an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với các món ăn chế biến sẵn như bánh mì nhân thập cẩm, là yếu tố quan trọng để phòng ngừa nguy cơ ngộ độc.

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#ngộ độc thực phẩm #Salmonella #Đồng Tháp #bánh mì #ngộ độc #nhiễm khuẩn

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