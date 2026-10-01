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Xã hội

Công an Gia Lai điều tra vụ người phụ nữ ngã từ tầng 5 khách sạn tử vong

Sáng 1/10, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vào cuộc điều tra làm rõ vụ một phụ nữ tử vong do ngã từ tầng 5 của 1 khách sạn trên địa bàn.

Hà Ngọc Chính

Theo Cơ quan Công an, nạn nhân là chị N.T.M.H. (SN 1990, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai). Qua trích xuất các camera xác định, trước thời điểm gặp nạn, chị H. đã ra khỏi phòng một mình. Vị trí chị H. ngã ở tầng 5 của khách sạn.

Thông tin ban đầu, Khoảng 10h ngày 30/9, chị H. cùng anh N.N.V. (SN 1989, trú tại phường Thống Nhất) thuê phòng ở tầng 5 của một khách sạn nằm trên đường Sư Vạn Hạnh (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

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Hiện trường vụ phụ nữ tử vong. Ảnh LVN

Khoảng 0 giờ ngày 1/10, chị H. và anh V. cùng nhau đi nhậu ở một quán vỉa hè trên đường Hùng Vương. Đến khoảng 1h cùng ngày, cả 2 trở về phòng của khách sạn đã thuê trước đó, để ngủ.

Đến khoảng 3h20, anh V. xuống tầng hầm để xe máy lấy sạc điện thoại thì phát hiện chị H. đã tử vong, thi thể nằm trên mặt đất tại ống thông tầng, xung quanh xuất hiện vũng máu.

Hiện Công an phường Diên Hồng phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) điều tra hiện trường, làm việc với những người liên quan, thu thập các chứng cứ để xác minh làm rõ.

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