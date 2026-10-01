Tháng 10 dự báo mưa lớn và thời tiết nguy hiểm tại Trung Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong thời kỳ dự báo, mưa lớn diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện, tập trung ở Trung Bộ.

Nhận định về xu thế các hình thái thời tiết trong tháng 10, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong thời kỳ dự báo, mưa lớn diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện và tập trung nhiều hơn ở khu vực Trung Bộ.

Tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 5 -20% so với trung bình nhiều năm. Ảnh minh họa: TTXVN

Tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 5 -20% so với trung bình nhiều năm, các khu vực còn lại của Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa - Huế có tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 20-40%. Tổng lượng mưa ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn 5-20% so với cùng kỳ.

Đối với diễn biến không khí lạnh, hiện tượng này tiếp tục xảy ra và có khả năng ảnh hưởng đến các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Cùng với đó, xu thế nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, có nơi cao hơn.

"Áp thấp nhiệt đới, bão hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên không loại trừ khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam - trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 2 cơn, trong đó đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,8 cơn. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước", ông Nguyễn Đức Hòa lưu ý.

Chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa Tây Nam, hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới hoặc mưa dông cục bộ gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Trong tháng 9, trên khu vực Biển Đông đã xảy ra 1 cơn bão (bão số 5 - SAUDEL) và 1 áp thấp nhiệt đới.

Khu vực Bắc Bộ xuất hiện 3 đợt mưa. Đáng chú ý là đợt mưa vừa, mưa to từ ngày 14-17/9 tại Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và thành phố Bắc Ninh có tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 300-500mm, có nơi trên 600mm.

Khu vực Trung Bộ xảy ra 3 đợt mưa diện rộng. Đáng chú ý từ ngày 9 -26/9, xuất hiện mưa diện rộng kéo dài. Tổng lượng mưa trong thời gian này phổ biến từ 300-700mm, có nơi trên 700mm, đặc biệt tại trạm A Lưới (Huế) là 1113mm, trạm Tĩnh Gia (Thanh Hóa) là 958mm, tại Vinh (Nghệ An) là 938mm. Một số trạm thủy văn đã quan trắc được giá trị lượng mưa ngày và tổng lượng mưa tháng vượt giá trị lịch sử.

Các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ xuất hiện 4 đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Một số trạm khí tượng đã ghi nhận được nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Cũng trong thời kỳ này, xảy ra 1 đợt không khí lạnh vào ngày 10/9 gây mưa to và dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to ở Bắc Bộ. Nhiệt độ trung bình ngày giảm 1,5-3,5 độ C tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; trạm Bạch Long Vĩ quan trắc gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 trong ngày 11-13/9...