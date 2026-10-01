Ngày 1/10, cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km chính thức khai thác toàn tuyến từ 0h ngày 1/10, mở thêm trục kết nối miền Tây với TP Đồng Nai, sân bay Long Thành...

Tuyến cao tốc bắt đầu từ nút giao Mỹ Yên, kết nối cao tốc TPHCM - Trung Lương và Vành đai 3 TPHCM, đi qua khu vực phía Nam TPHCM, vượt sông và rừng ngập mặn trước khi kết thúc tại khu vực Quốc lộ 51 ở TP Đồng Nai.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, khoảng 30km ở hai đầu tuyến đã được đưa vào khai thác. Phần giữa tuyến bị gián đoạn do chờ hoàn thiện cầu Phước Khánh, công trình dài hơn 3km vượt sông Lòng Tàu, nối khu vực Cần Giờ (TPHCM) với Nhơn Trạch (TP Đồng Nai).

Việc đưa đoạn còn lại vào khai thác giúp nối liền toàn bộ tuyến cao tốc gần 58km. Theo phương án tổ chức giao thông, tốc độ tối đa trên tuyến là 90km/h, tối thiểu 60km/h; một số đoạn cầu, đường dẫn và nút giao được quy định tốc độ thấp hơn.

Toàn tuyến áp dụng thu phí điện tử không dừng. Với hành trình từ nút giao cao tốc TPHCM - Trung Lương đến Quốc lộ 51, mức phí đối với ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt khoảng 111.700 đồng.

Mức phí cao nhất khoảng 446.700 đồng, áp dụng đối với xe tải trên 18 tấn và xe container từ 40 feet trở lên.

Hiện phương tiện từ miền Tây có thể chạy đến Quốc lộ 51 nhưng chưa chuyển trực tiếp sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao Tân Hiệp do một số hạng mục vẫn đang chờ kết quả kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành được khởi công năm 2014, có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 31.320 tỷ đồng, sau điều chỉnh còn hơn 29.587 tỷ đồng. Tuyến dài gần 58km, quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp.

Do đi qua khu vực có nhiều sông rạch, đầm lầy và rừng ngập mặn, khoảng 20km tuyến được xây dựng bằng cầu vượt sông và cầu cạn. Trong đó, cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh có nhịp chính lần lượt dài 375m và 300m.

Các phương tiện lưu thông trên đoạn cao tốc vừa được thông xe rạng sáng 1/10. Ảnh: A.X

Dự án từng nhiều lần chậm tiến độ do vướng thủ tục, nguồn vốn và cơ chế đầu tư. Sau khi các khó khăn được tháo gỡ, công trình được triển khai trở lại và hoàn thiện toàn tuyến.

Khi đưa vào khai thác, cao tốc Bến Lức - Long Thành giúp rút ngắn hơn một giờ hành trình từ miền Tây đến TP Đồng Nai, đồng thời mở thêm hướng vận chuyển hàng hóa, nông sản đến các cảng biển phía Đông, trong đó có cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Tuyến đường cũng tạo thuận lợi cho người dân miền Tây đi sân bay Long Thành, khu vực Vũng Tàu (cũ) và góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường qua nội đô TP HCM.