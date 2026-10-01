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Mưa lớn gây ngập dưới chân cầu, người dân TP HCM vất vả...lội nước

Xã hội

Mưa lớn gây ngập dưới chân cầu, người dân TP HCM vất vả...lội nước

Cơn mưa lớn kéo dài đúng giờ cao điểm chiều tối 30/9 khiến nước ngập lênh láng dốc cầu Rạch Chiếc. Hàng vạn phương tiện xếp hàng dài...lội nước.

Vũ Sơn
Đến 20h tối ngày 30/9, các chiến sĩ CSGT Đội Cát Lái (Phòng CSGT Công an TP HCM) và lực lượng Thanh niên xung phong vẫn dầm dưới mưa tại các nút giao trên đường Võ Nguyên Giáp (xa lộ Hà Nội cũ) để điều tiết giao thông.
Đến 20h tối ngày 30/9, các chiến sĩ CSGT Đội Cát Lái (Phòng CSGT Công an TP HCM) và lực lượng Thanh niên xung phong vẫn dầm dưới mưa tại các nút giao trên đường Võ Nguyên Giáp (xa lộ Hà Nội cũ) để điều tiết giao thông.
Từ 18h chiều tối cùng ngày, ngay giờ tan tầm khắp nới ở TP HCM và các tỉnh phía Nam đã xảy ra mưa lớn kèm theo sấm sét...
Từ 18h chiều tối cùng ngày, ngay giờ tan tầm khắp nới ở TP HCM và các tỉnh phía Nam đã xảy ra mưa lớn kèm theo sấm sét...
Lượng mưa cực lớn và kéo dài đã làm nước ngập lênh láng gần nửa bánh xe máy ngay tại dốc cầu Rạch Chiếc (hướng từ trung tâm thành phố đổ về Thủ Đức, thuộc phường Phước Long)
Lượng mưa cực lớn và kéo dài đã làm nước ngập lênh láng gần nửa bánh xe máy ngay tại dốc cầu Rạch Chiếc (hướng từ trung tâm thành phố đổ về Thủ Đức, thuộc phường Phước Long)
Hàng vạn phương tiện ngay khi đổ dốc cầu Rạch Chiếc đã phải bì bõm lội nước...
Hàng vạn phương tiện ngay khi đổ dốc cầu Rạch Chiếc đã phải bì bõm lội nước...
Xe cộ phải di chuyển chậm và rất khó khăn khi qua điểm ngập nặng ngay khi đổ dốc cầu.
Xe cộ phải di chuyển chậm và rất khó khăn khi qua điểm ngập nặng ngay khi đổ dốc cầu.
Biển nước mênh mông khiến xe cộ di chuyển vô cùng khó khăn..
Biển nước mênh mông khiến xe cộ di chuyển vô cùng khó khăn..
Người dân khốn đốn trong cảnh trên trời mưa xối xả; dưới mặt đường nước ngập lênh láng.
Người dân khốn đốn trong cảnh trên trời mưa xối xả; dưới mặt đường nước ngập lênh láng.
Cơn mưa cực lớn ngay giờ người dân trở về nhà sau ngày làm việc, học tập đã khiến lưu thông khó khăn.
Cơn mưa cực lớn ngay giờ người dân trở về nhà sau ngày làm việc, học tập đã khiến lưu thông khó khăn.
Xe cộ bì bõm qua vùng ngập nước ngay dưới dốc cầu Rạch Chiếc.
Xe cộ bì bõm qua vùng ngập nước ngay dưới dốc cầu Rạch Chiếc.
Hàng vạn phương tiện ùn ứ trên cầu...
Hàng vạn phương tiện ùn ứ trên cầu...
Xe cộ chen kín khi đổ dốc...
Xe cộ chen kín khi đổ dốc...
Mưa, ùn tắc, ngập nước... đó là những gì hàng nghìn người lưu thông qua cầu Rạch Chiếc phải trải qua trong giờ tan tầm chiều tối 30/9.
Mưa, ùn tắc, ngập nước... đó là những gì hàng nghìn người lưu thông qua cầu Rạch Chiếc phải trải qua trong giờ tan tầm chiều tối 30/9.
Cả 2 hướng cầu Rạch Chiếc đều đông đúc phương tiện trong cơn mưa. Hướng từ trung tâm thành phố ra ùn ứ nghiêm trọng hơn hướng ngược lại.
Cả 2 hướng cầu Rạch Chiếc đều đông đúc phương tiện trong cơn mưa. Hướng từ trung tâm thành phố ra ùn ứ nghiêm trọng hơn hướng ngược lại.
Hơn 19h tối nhưng hàng nghìn người vẫn chưa được về đến nhà...
Hơn 19h tối nhưng hàng nghìn người vẫn chưa được về đến nhà...
Phía dưới dốc cầu xe cộ chạy chậm qua vùng ngập...
Phía dưới dốc cầu xe cộ chạy chậm qua vùng ngập...
Dòng xe xếp hàng dài đổ dốc cầu...
Dòng xe xếp hàng dài đổ dốc cầu...
Ùn ứ kéo dài từ trên cầu đến tận trạm thu phí xa lộ Hà Nội.
Ùn ứ kéo dài từ trên cầu đến tận trạm thu phí xa lộ Hà Nội.
Cảnh ùn ứ chưa từng thấy trên cầu Rạch Chiếc tối 30/9.
Cảnh ùn ứ chưa từng thấy trên cầu Rạch Chiếc tối 30/9.
Vũ Sơn
#ùn ứ #ngập nước

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