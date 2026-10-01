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Xã hội

Vụ xô xát tại quán Cường Dê: Luật sư phân tích về trách nhiệm pháp lý

Liên quan đến vụ ở quán dê Ninh Bình, TS.LS Đặng Văn Cường cho rằng, người chảy máu chưa chắc đã là bị hại nếu xem xét toàn bộ chuỗi hành vi vụ việc.

Thiên Tuấn

Mới đây, nhiều đoạn clip ghi lại vụ xô xát giữa một nam thanh niên và nhân viên bảo vệ lớn tuổi tại một nhà hàng ở Ninh Bình được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Theo Công an phường Tây Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), ngày 30/9, đơn vị đang xác minh, điều tra vụ va chạm giữa nam thanh niên và bảo vệ nhà hàng “Cường Dê”.

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TS.LS Đặng Văn Cường.

Chia sẻ quan điểm về vụ việc, TS.LS Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hình ảnh một người bị thương, chảy máu dễ khiến dư luận mặc định đó là nạn nhân. Tuy nhiên, pháp luật không thể chỉ căn cứ vào thương tích để xác định ai là bị hại.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, một người có thể vừa chịu tác động từ hành vi của người khác, vừa phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật do chính mình thực hiện trước đó.

Nếu chứng minh được nam thanh niên có hành vi chửi bới, lăng mạ, khiêu khích hoặc kích động người khác, các hành vi này có thể bị xem xét trách nhiệm pháp lý tùy tính chất, mức độ và hậu quả.

Trường hợp hành vi xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, người thực hiện có thể bị xem xét về Tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự. Nếu gây mất an ninh, trật tự tại nơi công cộng, hành vi cũng có thể bị xem xét theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy một người cố tình tạo dựng tình huống, kích động hoặc xúi giục người khác thực hiện hành vi phạm tội, vai trò đồng phạm, xúi giục cũng có thể được xem xét theo Điều 17 Bộ luật Hình sự.

Ở chiều ngược lại, TS.LS Đặng Văn Cường nhấn mạnh, bị khiêu khích không đồng nghĩa với được quyền đánh người. Việc bị chửi bới không mặc nhiên đồng nghĩa người bảo vệ được xác định là ở trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Cơ quan chức năng cần làm rõ toàn bộ diễn biến: nguyên nhân mâu thuẫn, lời nói và hành vi của các bên, mức độ kích động, cách thức người bảo vệ sử dụng vật giống điếu cày, việc có tiếp tục tấn công khi đối phương bỏ chạy hay không, cũng như hậu quả thương tích.

Đồng thời, cần thu thập camera an ninh, dữ liệu điện thoại, lịch sử livestream và lời khai nhân chứng để đánh giá đầy đủ chuỗi sự việc, thay vì chỉ dựa vào một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo luật sư, vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh về cách ứng xử trên không gian mạng. Livestream, câu view hay khiêu khích người khác không phải là lý do để bất kỳ ai vượt qua giới hạn pháp luật. Khi xảy ra mâu thuẫn, cách an toàn là kiềm chế, rời khỏi hiện trường và đề nghị lực lượng chức năng can thiệp.

>>> Mời quý độc giả xem video: Hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong:

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