Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố 2 bị can trong vụ xe cứu thương chở bệnh nhân 16km ở Thanh Hoá

Vụ xe cứu thương chở bệnh nhân quãng đường 16km, thu hơn 9 triệu đồng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 2 bị can để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thiên Tuấn

Ngày 30/9, liên quan vụ xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân từ bệnh viện về nhà với chi phí hơn 9 triệu đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với Võ Đại Trường Lâm (SN 1991, lái xe cứu thương) và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

831280668-3469503709897497-7764760909986414474-n.jpg
Bị can Võ Đại Trường Lâm và Lê Trọng Hải Anh. Ảnh: Công an Thanh Hoá.

Theo cơ quan điều tra, ngày 14/8, Nguyễn Công Khánh nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, về phường Sầm Sơn. Sau đó, Khánh giao Võ Đại Trường Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân.

Trong quá trình thực hiện, Lâm liên hệ với Lê Trọng Hải Anh, người đóng giả nhân viên y tế, để tham gia vận chuyển bệnh nhân.

Sau khi đón bệnh nhân và người nhà, Lâm thông báo các khoản chi phí liên quan đến việc vận chuyển gồm 1 triệu đồng tiền xe/lượt; 1 triệu đồng tiền thuê máy thở/ngày; 300.000 đồng tiền thuê máy hút đờm/lượt và 3 triệu đồng tiền giữ máy thở, máy hút đờm.

Theo Lâm, khi gia đình trả lại máy sẽ được hoàn lại khoản tiền này. Tổng số tiền các khoản trên là 5,3 triệu đồng.

Ngoài ra, Lê Trọng Hải Anh tư vấn cho gia đình bệnh nhân sử dụng thuốc vận mạch với giá 600.000 đồng/chai. Tin tưởng các đối tượng, gia đình bệnh nhân đồng ý mua 7 lọ thuốc với số tiền 4,2 triệu đồng, cao hơn khoảng 20 lần so với giá thuốc bán trên thị trường.

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, các đối tượng chia nhau và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Mời quý độc giả xem video: Hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong.
#xe cứu thương #khởi tố #thuốc vận mạch #thanh hoá #chiếm đoạt tài sản #Vụ xe cứu thương Thanh Hóa

Bài liên quan

Xã hội

Từ vụ Dũng Trọc Hà Đông – xử lý cả 'hệ sinh thái' giang hồ mạng

Chuyên gia pháp lý cho rằng, việc xử lý giang hồ mạng Dũng trọc, Thật Mạnh không chỉ là hành vi đơn lẻ mà xử lý cả hệ sinh thái, xóa bỏ hình tượng lệch lạc.

Giang hồ mạng Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “Trọc Hà Đông”) cùng Phạm Tiến Mạnh (tức “Thật Mạnh”) và 15 đối tượng khác vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố liên quan đường dây sản xuất, phát tán các video ngắn có nội dung bạo lực, cổ súy lối sống xã hội đen trên không gian mạng để câu view, kiếm tiền.

Các đối tượng trên cùng bị khởi tố về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Xem chi tiết

Xã hội

Lý do Dũng “trọc” Hà Đông bị khởi tố?

Dũng "trọc" Hà Đông tham gia đóng phim có nội dung mang tính bạo lực cùng câu view, câu like, tăng tương tác để nhiều người biết đến và được nổi tiếng.

Ngày 28/9, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Đồng thời khởi tố bị can với 17 đối tượng về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông quy định tại Điều 288 Bộ luật hình sự. Trong đó, có Phạm Tiến Mạnh (tức “Thật Mạnh”, 36 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Ngọc Tuý (34 tuổi, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Dũng (tức “Dũng trọc Hà Đông” (58 tuổi; quê quán Hà Nội, một đối tượng hình sự cộm cán).

Xem chi tiết

Xã hội

Hôm nay, xét xử 49 cán bộ vụ 'biến tội phạm thành người tâm thần'

Với cáo buộc nhận tiền của bệnh nhân, sửa bệnh án tâm thần cho tội phạm, hai cựu Viện trưởng và hàng loạt cựu cán bộ bị tòa xét xử về nhiều tội danh khác nhau.

Triệu tập 70 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

Sáng nay (28/9), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương về 9 tội danh: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới