Xả súng tại lễ hội ở Mỹ, nhiều người bị thương

Một vụ xả súng gần nơi diễn ra lễ hội đông đúc tại bang Ohio, Mỹ, đã khiến ít nhất 12 người bị thương.

AP đưa tin, vụ nổ súng xảy ra gần khu vực lễ hội Old West End, một sự kiện thường niên với các buổi biểu diễn nhạc sống, thưởng thức ẩm thực,...hôm 6/6. Tiếng súng đã vang lên gần nơi diễn ra lễ hội đông đúc ở bang Ohio, khiến ít nhất 12 người bị thương và một số người tham dự hoảng loạn tìm chỗ ẩn nấp.

Phó cảnh sát trưởng thành phố Toledo, ông Joe Heffernan cho hay, dường như có ít nhất hai người đã nổ súng và “có lẽ họ bắn vào nhau”.

"Hiện chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ sau vụ việc", ông Joe nói, đồng thời kêu gọi những người có mặt tại lễ hội cung cấp bất kỳ hình ảnh hoặc video nào của họ để hỗ trợ điều tra.

Cảnh sát đang điều tra vụ xả súng tại Toledo, Ohio, Mỹ, ngày 6/6/2026. Ảnh: AP/Paul Sancya.

Hai trong số các nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, ông Heffernan nói thêm. Độ tuổi của các nạn nhân dao động từ 14 đến 61, phần lớn là những người trong độ tuổi 20.

“Tôi vô cùng lo ngại về tình hình tại Toledo tối nay (6/6). Các lễ hội mùa hè nên là không gian an toàn để các gia đình cùng nhau tận hưởng mà không phải lo sợ bạo lực”, Thống đốc bang Ohio, ông Mike DeWine, phát biểu trong một thông cáo.

Nhiều video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh người dân tháo chạy giữa tiếng súng và lực lượng cứu hộ đang hỗ trợ những người bị thương.

Trưởng phòng Cứu hỏa Allison Armstrong cho biết việc đưa các nạn nhân đến bệnh viện gặp khó khăn do nhiều tuyến đường bị phong tỏa và giao thông đông đúc khi người dân rời khỏi lễ hội, nhưng lực lượng cứu hộ đã kịp thời chuyển tất cả bệnh nhân khỏi hiện trường trong vòng một giờ.

Kevin Berry đang ngồi trong khu phố, nghe nhạc sống cùng bạn bè thì bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng súng vang lên.

“Mọi người đều nằm rạp xuống đất”, ông Kevin kể lại.

Khi Kevin Berry ngẩng đầu lên, ông nhìn thấy một khẩu súng bị ném xuống đất cách mình chưa đầy 15 mét. Các sĩ quan cảnh sát có mặt tại lễ hội lập tức phản ứng.

Kevin Berry, người từng phục vụ trong Hải quân và có chuyên môn y tế, đã đi quanh khu vực để hỗ trợ người cần giúp đỡ.

Lễ hội Old West End là sự kiện kéo dài hai ngày tại khu phố lịch sử của Toledo, với các hoạt động như biểu diễn nhạc sống, mua sắm và thưởng thức ẩm thực,...Đây là sự kiện mở màn cho mùa lễ hội hè của Toledo.

Ông George Kral, Giám đốc an ninh thành phố, cho biết các quan chức đang thảo luận với ban tổ chức về việc liệu lễ hội có tiếp tục diễn ra trong cuối tuần hay không.

“Đây là một trong những lễ hội mang tính biểu tượng nhất của Toledo và thật đáng tiếc khi vụ nổ súng lại xảy ra”, ông Kral nói thêm.

Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.

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