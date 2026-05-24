Diễn biến vụ nổ súng gần Nhà Trắng, nghi phạm bị bắn hạ

Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết nghi phạm nổ súng vào chốt kiểm soát an ninh Nhà Trắng đã tử vong.

AP đưa tin, một người đàn ông đã nổ súng vào chốt kiểm soát an ninh Nhà Trắng hôm 23/5 (giờ địa phương). Nghi phạm sau đó đã bị lực lượng an ninh bắn hạ, theo thông báo của Cơ quan Mật vụ Mỹ.

Cơ quan thực thi pháp luật này cho biết trong một thông báo sơ bộ đăng trên mạng xã hội X rằng nghi phạm, xuất hiện tại khu vực giao giữa phố 17 và đại lộ Pennsylvania, đã “rút vũ khí từ trong túi” lúc khoảng sau 18 giờ ngày 23/5 (giờ miền Đông nước Mỹ) và bắt đầu nổ súng. Các sĩ quan bắn trả, khiến nghi phạm bị thương và được đưa đến bệnh viện, nơi anh ta được tuyên bố đã tử vong.

Vụ nổ súng xảy ra gần Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC ngày 23/5/2026. Ảnh: AP/Alex Brandon.

"Không có sĩ quan nào bị thương và Tổng thống Donald Trump - người đang ở Nhà Trắng vào thời điểm đó - không bị ảnh hưởng", Cơ quan Mật vụ Mỹ thông tin.

Các phóng viên làm việc tại Nhà Trắng vào tối 23/5 cho biết họ nghe thấy một loạt tiếng súng và được yêu cầu trú ẩn trong phòng họp báo.

Được biết, một người qua đường đã bị trúng đạn, nhưng chưa rõ người này bị trúng đạn của nghi phạm hay của các sĩ quan bắn trả.

Danh tính nghi phạm được xác định là Nasire Best, 21 tuổi, theo một quan chức thực thi pháp luật tiết lộ với điều kiện giấu tên vì không được phép công khai thông tin điều tra.

Theo hồ sơ tòa án Quận Columbia, Best từng bị bắt vào tháng 7/2025 sau khi cố gắng vào một chốt kiểm soát khác của Nhà Trắng mà không được phép, không tuân theo lệnh dừng lại của các sĩ quan và nói rằng muốn bị bắt giữ.

Một phiên điều trần khi đó được tổ chức và tòa án đã ban hành “Lệnh cấm tiếp cận trước xét xử”, thường là biện pháp yêu cầu bị cáo không được đến gần một người hoặc khu vực nhất định trước khi xét xử. Đến tháng 8/2025, một lệnh bắt giữ đã được ban hành sau khi có thông báo về việc Best “không tuân thủ” vì không xuất hiện tại phiên điều trần tiếp theo.

Đây là lần thứ ba trong tháng qua xảy ra nổ súng gần khu vực nơi có Tổng thống Donald Trump, sau các vụ việc tại bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng vào tháng 4 và gần Đài tưởng niệm Washington đầu tháng 5.

Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ nổ súng.

