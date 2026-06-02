Xả súng ở Mỹ, 6 người trong một gia đình thiệt mạng

Một vụ xả súng xảy ra ở bang Iowa, Mỹ, khiến 6 người thiệt mạng. Nghi phạm đã tự sát.

AP dẫn lời cảnh sát trưởng Muscatine Anthony Kies cho biết trong một cuộc họp báo rằng cảnh sát đã nhận được tin báo và đến một ngôi nhà ở Muscatine, cách Cedar Rapids khoảng 80 km về phía đông nam, bang Iowa, hôm 1/6. Tại đây, họ phát hiện thi thể 4 người bị bắn.

Các sĩ quan sau đó tìm thấy nghi phạm, Ryan Willis McFarland, 52 tuổi, đến từ Muscatine, trên một con đường mòn trong thành phố.

"Nghi phạm đã tự sát khi đối mặt với cảnh sát", ông Ryan nói.

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ xả súng ở Muscatine, bang Iowa, Mỹ, ngày 1/6. Ảnh: KWQC.

Theo cảnh sát trưởng Kies, hai người đàn ông khác, cũng được cho là họ hàng của McFarland, sau đó được tìm thấy đã tử vong do bị bắn ở những nơi khác trong thành phố. Một người được tìm thấy tại nhà riêng và người còn lại được phát hiện đã chết bên trong một cơ sở kinh doanh.

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ xả súng, đồng thời kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ việc hãy cung cấp cho cảnh sát.

Cảnh sát Kies xác nhận rằng McFarland có tiền án tiền sự, nhưng không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào.

Liên quan đến vụ việc, KWQC dẫn thông tin từ cảnh sát Kies cho biết, cuộc điều tra sơ bộ cho thấy đây là vụ việc liên quan đến gia đình và cả 6 người thiệt mạng được cho đều là thành viên trong gia đình McFarland.

Được biết, trong số các nạn nhân có hai người là học sinh.

Sở cứu hỏa Muscatine, Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Muscatine, Cảnh sát tuần tra bang Iowa và Cục điều tra tội phạm Iowa đang hỗ trợ Sở cảnh sát Muscatine điều tra vụ án.

