Xả súng ở Mỹ, 6 người trong một gia đình thiệt mạng

Một vụ xả súng xảy ra ở bang Iowa, Mỹ, khiến 6 người thiệt mạng. Nghi phạm đã tự sát.

An An (Theo AP, KWQC)

AP dẫn lời cảnh sát trưởng Muscatine Anthony Kies cho biết trong một cuộc họp báo rằng cảnh sát đã nhận được tin báo và đến một ngôi nhà ở Muscatine, cách Cedar Rapids khoảng 80 km về phía đông nam, bang Iowa, hôm 1/6. Tại đây, họ phát hiện thi thể 4 người bị bắn.

Các sĩ quan sau đó tìm thấy nghi phạm, Ryan Willis McFarland, 52 tuổi, đến từ Muscatine, trên một con đường mòn trong thành phố.

"Nghi phạm đã tự sát khi đối mặt với cảnh sát", ông Ryan nói.

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ xả súng ở Muscatine, bang Iowa, Mỹ, ngày 1/6. Ảnh: KWQC.

Theo cảnh sát trưởng Kies, hai người đàn ông khác, cũng được cho là họ hàng của McFarland, sau đó được tìm thấy đã tử vong do bị bắn ở những nơi khác trong thành phố. Một người được tìm thấy tại nhà riêng và người còn lại được phát hiện đã chết bên trong một cơ sở kinh doanh.

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ xả súng, đồng thời kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ việc hãy cung cấp cho cảnh sát.

Cảnh sát Kies xác nhận rằng McFarland có tiền án tiền sự, nhưng không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào.

Liên quan đến vụ việc, KWQC dẫn thông tin từ cảnh sát Kies cho biết, cuộc điều tra sơ bộ cho thấy đây là vụ việc liên quan đến gia đình và cả 6 người thiệt mạng được cho đều là thành viên trong gia đình McFarland.

Được biết, trong số các nạn nhân có hai người là học sinh.

Sở cứu hỏa Muscatine, Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Muscatine, Cảnh sát tuần tra bang Iowa và Cục điều tra tội phạm Iowa đang hỗ trợ Sở cảnh sát Muscatine điều tra vụ án.

Xả súng rúng động Thổ Nhĩ Kỳ, 6 người tử vong

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết một đối tượng mang theo súng trường đã thực hiện loạt vụ tấn công ở miền nam nước này, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

AP dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, một người đàn ông mang theo súng trường đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công tại một thành phố ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 18/5, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

"Cảnh sát, với sự hỗ trợ của trực thăng và máy bay không người lái, đang truy tìm nghi phạm vẫn đang lẩn trốn sau khi nổ súng tại nhiều địa điểm ở thành phố Tarsus, thuộc tỉnh Mersin", nguồn tin cho hay.

Diễn biến vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo ở Mỹ

Cảnh sát cho biết vụ xả súng xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo ở San Diego, Mỹ, đã khiến 3 người đàn ông thiệt mạng. Hai nghi phạm tự sát sau đó.  

AP đưa tin, hai thanh thiếu niên đã nổ súng tại một nhà thờ Hồi giáo ở San Diego vào ngày 18/5 khiến 3 người đàn ông thiệt mạng, sau đó tự sát tại địa điểm cách hiện trường vài dãy nhà. Cảnh sát đang điều tra vụ tấn công theo hướng "tội ác thù hận".

"Không có mối đe dọa cụ thể nào nhắm vào Trung tâm Hồi giáo San Diego, nhưng nhà chức trách đã phát hiện bằng chứng cho thấy các nghi phạm có phát ngôn thù hận chung chung”, Trưởng cảnh sát San Diego, ông Scott Wahl, cho biết nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.

FBI thông tin cuộc điều tra vụ xả súng tại quán bar ở Texas

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết nghi phạm vụ xả súng hàng loạt tại quán bar ở Austin, bang Texas, hồi tháng 3/2026 "hành động một mình".

AP đưa tin, vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại một quán bar ở trung tâm thành phố Austin, bang Texas, vào rạng sáng ngày 1/3, khiến 3 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương. Nghi phạm Ndiaga Diagne sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ.

FBI mới đây công bố bản cập nhật điều tra dài hai trang về vụ tấn công tại quán bar Buford’s Backyard Beer Garden.

