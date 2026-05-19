Diễn biến vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo ở Mỹ

Cảnh sát cho biết vụ xả súng xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo ở San Diego, Mỹ, đã khiến 3 người đàn ông thiệt mạng. Hai nghi phạm tự sát sau đó.

AP đưa tin, hai thanh thiếu niên đã nổ súng tại một nhà thờ Hồi giáo ở San Diego vào ngày 18/5 khiến 3 người đàn ông thiệt mạng, sau đó tự sát tại địa điểm cách hiện trường vài dãy nhà. Cảnh sát đang điều tra vụ tấn công theo hướng "tội ác thù hận".

"Không có mối đe dọa cụ thể nào nhắm vào Trung tâm Hồi giáo San Diego, nhưng nhà chức trách đã phát hiện bằng chứng cho thấy các nghi phạm có phát ngôn thù hận chung chung”, Trưởng cảnh sát San Diego, ông Scott Wahl, cho biết nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.

"Các tình tiết xung quanh vụ việc sẽ được công bố trong những ngày tới", Trưởng cảnh sát San Diego nói.

Nhiều người tập trung gần hiện trường vụ xả súng bên ngoài Trung tâm Hồi giáo San Diego ở San Diego ngày 18/5/2026.

Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường chỉ sau 4 phút kể từ khi nhận được cuộc gọi báo, ông Wahl cho biết. Khi họ đến nơi, tiếng súng lại vang lên ở một vài dãy nhà gần đó, nơi một công nhân làm vườn bị bắn nhưng may mắn không bị thương. Hai nghi phạm sau đó được phát hiện tử vong trong một chiếc xe dừng giữa đường gần đó.

Trước khi vụ tấn công xảy ra, cảnh sát đã tìm kiếm một trong hai thiếu niên này sau khi mẹ của cậu gọi báo cảnh sát vì lo ngại con trai có ý định tự tử và đã bỏ nhà đi, ông Wahl cho biết. "Một số vũ khí trong nhà bị mất và chiếc xe của người mẹ cũng không còn", ông nói thêm.

Cuộc tìm kiếm trở nên cấp bách hơn khi cảnh sát biết rằng thiếu niên này mặc đồ ngụy trang và đi cùng một người quen.

"Cảnh sát đã sử dụng mọi công nghệ có thể, bao gồm cả hệ thống đọc biển số xe tự động, để truy tìm hai thanh thiếu niên 17 và 18 tuổi này. Lực lượng chức năng đã được điều động đến một trung tâm thương mại gần nơi chiếc xe bị phát hiện, và cảnh sát cũng thông báo cho một trường học nơi ít nhất một trong hai nghi phạm từng theo học", ông Wahl cho biết.

Khi các sĩ quan tiếp tục hỏi người mẹ về những nơi hai thiếu niên có thể đến, họ nhận được tin báo về một vụ nổ súng tại nhà thờ Hồi giáo.

Trong số những người thiệt mạng có một nhân viên bảo vệ của nhà thờ, người mà cảnh sát tin rằng “đã đóng vai trò then chốt” trong việc ngăn vụ tấn công trở nên “nghiêm trọng hơn nhiều”, ông Wahl cho biết.

“Có thể nói hành động của anh ấy là anh hùng, đã cứu sống nhiều người hôm nay”, Trưởng cảnh sát phát biểu tại một cuộc họp báo sau đó.

Một người bạn của gia đình nạn nhân xác nhận nhân viên bảo vệ là Amin Abdullah, người đã làm việc ở nhà thờ hơn một thập kỷ.

“Anh ấy muốn bảo vệ những người vô tội nên đã quyết định trở thành nhân viên bảo vệ”, Shaykh Uthman Ibn Farooq cho biết.

Cuộc điều tra về vụ xả súng đang được tiến hành.

