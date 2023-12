Xử phạt hai người tung tin cô gái lây nhiễm HIV cho nhiều đàn ông

Liên quan đến thông tin cô gái lây nhiễm HIV cho hơn 40 người ở Thanh Hóa trên mạng xã hội, Công an huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" đối với anh D.T.M. (trú tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) và chị L.T.M. (trú tại xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước).

Thông tin lan truyền trên mạng.

Hai người này đã có hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật khi cho rằng có một cô gái nhiễm HIV lây cho nhiều người ở địa phương. Cơ quan chức năng xử phạt anh D.T.M. số tiền 7,5 triệu đồng, chị L.T.M. bị phạt 5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 22/11, trên các hội, nhóm Facebook ở Thanh Hóa chia sẻ thông tin một cô gái trẻ sống tại xã Thành Sơn, trong khu du lịch Pù Luông, huyện Bá Thước lây nhiễm HIV cho hơn 40 người đàn ông. Sau khi thông tin được tăng tải đã có hàng trăm lượt chia sẻ, hàng trăm bình luận.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Bá Thước đã vào cuộc xác minh. Đến ngày 23/11, Công an huyện Bá Thước cho biết, kết quả xác minh cho thấy, không có cơ sở để khẳng định cô gái trẻ, trú tại xã Thành Sơn, huyện Bá Thước bị nhiễm HIV như thông tin trên mạng xã hội lan truyền. Công an huyện Bá Thước khẳng định đây là tin không đúng sự thật.

Ngay sau khi có thông tin lan truyền trên mạng, chị V.T.C. (người bị tung tin đồn) tới UBND xã phối hợp làm việc với cơ quan chức năng và tới trung tâm y tế để xét nghiệm (test nhanh) và cho kết quả âm tính.

