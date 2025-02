Gây tai nạn chết người, nam thanh niên lĩnh 27 tháng tù

Ngày 19/2, Tòa án Nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị cáo Lê Đình Hoàng (SN 1995, thôn Vực Rồng, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn).



Theo cáo trạng, vào khoảng 21h30’ ngày 7/10/2024, Hoàng điều khiển xe tải ben BKS 19H-003.99 chạy từ xã An Hòa Thịnh về xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn. Khi đến ngã ba giao nhau với đường trục thôn TT01 (thuộc địa phận thôn Vực Rồng, xã Sơn Tiến), do không chú ý quan sát nên xảy ra va chạm với xe mô tô do ông T. V.C (SN 1969, thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn) điều khiển chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Hà.

Bị cáo Lê Đình Hoàng. Ảnh: NB.

Vụ tai nạn khiến ông C. ngã, rơi xuống cống thoát nước và tử vong tại chỗ.

Lúc này do trời tối, che khuất tầm nhìn, Hoàng không biết tai nạn xảy ra nên đánh xe về nhà. Đến sáng 8/10, sau khi xác minh, Công an huyện Hương Sơn đã xác định Lê Đình Hoàng gây ra vụ TNGT.

Sau khi nghị án, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án nhân dân Hương Sơn tuyên phạt Lê Đình Hoàng 27 tháng tù giam.

Trước đó, ngày 17/5/2023, Lê Đình Hoàng đã bị Tòa án nhân dân thị xã Duy Tiên (Hà Nam) xử 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định”.