Nam thanh niên “thông chốt” tông trọng thương CSGT ở Lào Cai

Ngày 19/2, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, do đối tượng “thông chốt” gây thương tích cho cán bộ Công an vào đêm 18/2 là người dưới 18 tuổi, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô theo quy định nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đồng thời xác minh làm rõ người giao phương tiện cho đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch 663 của Công an tỉnh về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, tối 18/2, Tổ tuần tra, kiểm soát cố định số 2 gồm lực lượng CSGT Công an TP Lào Cai và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành tuần tra, kiểm soát trên đường Trần Phú trước cửa số nhà 1472 thuộc tổ 10, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đến khoảng 19h37 cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 24A-010.18 do Trương Hoàng Q., sinh năm 2008, thường trú tổ 22, phường Bắc Cường, TP Lào Cai điều khiển đi theo hướng phường Bắc Cường đi phường Nam Cường có dấu hiệu vi phạm.

Lúc này, đồng chí Vũ Hải, cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh là thành viên thuộc tổ công tác, ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định, nhưng Trương Hoàng Q. không chấp hành hiệu lệnh, cố ý điều khiển xe mô tô đâm thẳng vào khiến đồng chí Hải bị hất văng lên và ngã xuống đường; xe mô tô và Trương Hoàng Q. bị đổ ngã ra đường.

Đồng chí Hải và Trương Hoàng Q. bị thương được đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an thành phố Lào Cai đã phối hợp với VKSND TP Lào Cai tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiến hành kiểm tra, xác minh theo trình tự tố tụng hình sự.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh sơ bộ xác định hành vi của Trương Hoàng Q. có dấu hiệu tội phạm “Chống người thi hành công vụ” quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Bản thân Trương Hoàng Q. là người dưới 18 tuổi, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô theo quy định nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai tiếp tục củng cố hồ sơ, đồng thời xác minh làm rõ người giao phương tiện cho Trương Hoàng Q. để xử lý theo quy định của pháp luật.