Ông Nguyễn Văn Được giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM

Chiều 19/2, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm công tác cán bộ của Bộ Chính trị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định, tặng hoa cho ông Nguyễn Văn Được.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV.

Hiện tại Thường trực Thành ủy TPHCM có các ông, bà: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Được, sinh ngày 3/4/1968; quê quán xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa chất, Thạc sĩ Địa chất học. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An, ông Nguyễn Văn Được từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An.