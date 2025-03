Cái chết thương tâm của cháu bé 8 tuổi từ bát canh có vị lạ

Trưa 13/4/2020, cả gia đình ông Triệu Dào S. (52 tuổi, trú tại xã Yên Hoa, huyện Na Hang, Tuyên Quang) từ nương trở về nhà. Trên chiếc bàn gỗ vẫn còn hai bát canh đậu và mì tôm nấu với lá tía tô từ sáng. Ông S đun nóng bát canh lên để cả nhà dùng bữa. Khi húp miếng nước đầu tiên từ bát canh, cả nhà bất chợt nhận thấy vị đắng lạ nên dừng lại, chỉ có cháu Triệu Trần L (8 tuổi, con ông S) là tiếp tục ăn thêm mấy thìa. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Chỉ ít phút sau, cả nhà ông S có cảm giác lơ mơ, buồn nôn. Biết bị ngộ độc nên gia đình này đã gọi hàng xóm sang giúp đỡ. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng cháu L đã tử vong, 4 người còn lại may mắn thoát chết. Qua khám nghiệm, các cán bộ kỹ thuật hình sự nhận định việc gia đình ông S bị ngộ độc có thể xuất phát từ hai món canh ăn vào trưa 13/4. Số canh đó nhanh chóng được lấy mẫu để trưng cầu giám định. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Kết quả giám định cho thấy, trong hai bát canh này có một chất kịch độc vốn là thành phần chính của cây lá ngón. Bước đầu cơ quan công an nhận định, rất có thể gia đình ông S đã bị kẻ xấu đầu độc bằng nước lá ngón. Khu vực gia đình ông S sinh sống vốn chỉ có hơn chục nóc nhà, đều quen biết hoặc có họ hàng với nhau. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi rà soát các mối quan hệ của gia đình nạn nhân, Công an tỉnh Tuyên Quang cũng tìm ra một manh mối. Có thông tin cho thấy gia đình ông S từng mâu thuẫn với đối tượng có tên Triệu Chòi Phin (55 tuổi, trú tại Yên Hoa, Na Hàng, Tuyên Quang). Trước đây, Phin bị ông Triệu Chòi C và con trai là Triệu Dào S đánh gây thương tích. Mỗi lần đi làm, thấy tay đau là Phin lại nhớ đến "ấm ức" này. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến năm 2019, Phin có vay của hai anh em ông S mỗi người 1,5 triệu đồng và hứa sẽ thanh toán sau Tết 2020. Tuy nhiên, do chưa có tiền nên Phin không thực hiện đúng cam kết. Kể từ đây, trong lòng Phin luôn có những nung nấu khôn nguôi về việc nợ tiền và vụ va chạm trước đó. Khi được cơ quan Công an triệu tập lên làm việc, Phin một mực phủ nhận sự liên quan của mình đến cái chết của cháu L và việc nhà ông S bị ngộ độc lá ngón. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trong thời gian đó, Phin cũng chỉ nói tiếng dân tộc, không nói tiếng phổ thông khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, những ngày sau đó, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thu thập được nhiều thông tin có giá trị, củng cố nhận định Phin là hung thủ vụ án. Trước những chứng cứ này, Phin cuối cùng đã khai nhận hành vi phạm tội. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sáng 13/4, thấy gia đình ông S đi làm, Phin lấy túi ni lông đựng lá ngón rồi ra khỏi nhà. Đi qua con suối, Phin dùng tay vò túi ni lông để lá ngón bên trong nát ra. Sau đó, đối tượng hứng nước suốt vào đến khi thấy nước chuyển sang màu xanh nhạt. Tại nhà ông S, thấy hai bát canh để trên thùng gỗ, Phin đổ nước lá ngón lên rồi đi về nhà mình. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 27/11, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đưa vụ án hình sự "Giết người" và bị cáo Triệu Chòi Phin ra xét xử lưu động. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Triệu Chòi Phin hình phạt tù chung thân về hành vi "Giết người". Vụ án trên là bài học cho những người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà gây nên tội ác tày trời và phải trả giá bằng chính tự do của mình.

