Xót xa những vụ con gái, con dâu bạo hành cha mẹ cao tuổi

Người mẹ già 88 tuổi bị con gái hành hạ ở Long An



Ngày 7/9, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài gần 7 phút ghi lại hình ảnh một phụ nữ hành hạ dã man một bà cụ được cho là mẹ ruột. Trong clip, người phụ nữ liên tiếp chửi bới, xưng hô mày tao với bà cụ. Không dừng lại đó, người này còn lấy cây chổi đánh liên tiếp vào mặt, vào đầu cụ và đổ rác, bụi lên đầu bà cụ và kêu bà mở miệng ra ăn.

“Mày đừng hành hạ tao. Ăn đi, mày ăn đi, hả họng ăn vô, biến đi, đừng thấy mặt tao”... là những lời người con gái nói với người mẹ. Sau đó, người này còn đè bà cụ ra xé áo, kêu cởi đồ rồi đánh liên tục. Dân mạng vô cùng phẫn nộ việc con gái hành hạ dã man mẹ mình.

Người phụ nữ dùng tay và chổi đánh liên tục vào mặt bà cụ. (Ảnh cắt từ clip)

Trước sự việc trên, đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An xác nhận đã nắm được sự việc. Đây là vụ việc có thật. Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện nhanh chóng điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, cụ bà bị bạo hành đánh đập trong clip đã mất cách đây mấy ngày.

Bắt giam con gái ngược đãi dã man mẹ già 90 tuổi

Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Dương Thị Ngọc Mai (55 tuổi; ngụ ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn) để tiếp tục điều tra về hành vi ngược đãi người khác. Người bị ngược đãi là cụ bà Nguyễn Thị Lan (87 tuổi, mẹ ruột bà Mai).

Theo kết quả xác minh ban đầu, bà Mai sống bằng nghề buôn bán nhỏ ở địa phương. Bà này là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh em. Vào ngày 12/2, cụ Lan qua đời ở tuổi 87.

Người con gái hành hạ mẹ ruột ở An Giang

Trước đó khoảng một tháng, trên mạng xã hội (Facebook) xuất hiện đoạn clip dài khoảng 3 phút ghi lại hình ảnh bà Mai vừa tắm vừa chửi mắng mẹ ruột của mình. Thậm chí, người phụ nữ này còn dùng tay đánh vào vùng bụng, mặt của cụ Lan mặc cho cụ khóc lóc, van xin. Bà Mai còn tỏ thái độ bất hiếu khi liên tục nói "chết sớm đi" và hăm dọa sẽ bóp cổ mẹ ruột của mình nếu như cụ bà cứ khóc.

"Bước đầu, khi được Công an xã Cô Tô mời lên làm việc thì bà Mai thừa nhận chỉ thực hiện hành vi sai trái của mình đúng một lần như đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh khai thác, người phụ nữ này thừa nhận đã có những hành động tương tự sau mỗi lần chăm sóc mẹ già của mình trước khi cụ bà qua đời.

Con trai và con dâu hành hạ mẹ già gần 90

Cuối tháng 2/2020, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh cụ Võ Thị Dung (88 tuổi, ở ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) đang nằm trên giường thì bị con dâu và con trai dùng tay và roi đánh đập liên tục trong lúc thay tã, vệ sinh cho bà.

Hình ảnh cụ bà cao tuổi oằn mình dưới làn roi của con khiến nhiều người xót xa. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, hình ảnh hai người có hành vi ngược đãi cụ Dung là ông Võ Quốc T (56 tuổi, con trai cụ Dung) và bà Phạm Thị L (57 tuổi, vợ ông T).

Con trai và con dâu hành hạ mẹ già gần 90

Được biết, cụ Dung có 3 người con (1 con trai và 2 con gái). Cách đây hai năm, cụ Dung về ở chung nhà với ông T. Do cao tuổi, bị mất trí nên trong sinh hoạt cá nhân giữa cụ Dung với con trai, con dâu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc cụ Dung bị ngược đãi, bạo hành.

Vụ việc chỉ được vỡ lở khi bà Võ Thị Kim P (con gái cụ Dung) trích xuất từ camera gắn trong nhà. Sau đó, chị P đã đưa mẹ về nuôi dưỡng, chăm sóc.