Xót xa hoàn cảnh bé gái 5 tuổi bị bỏng nặng

Cháu Bùi Ngọc Diễm My (SN 2016, con chị Nguyễn Thị Huệ khu Gò Chằm, xã Tam Sơn, Cẩm Khê, Phú Thọ) bị bỏng cồn sâu, hoàn cảnh gia đình khó khăn hiện cháu đang cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội).

Khoảng 21h ngày 27/5, cháu Diễm My, ở nhà chơi với 3 anh chị em, khi bố mẹ chưa đi làm về, không may bé gái 5 tuổi bị bỏng cồn rất nặng. Sau d đó, cháu được chuyển đi cấp cứu tại khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội), hiện giờ cháu vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu.

Cháu Diễm My đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng Hà Nội.

Chia sẻ với PV, chị Huệ nói, con bị tai nạn kinh hoàng khiến vợ chồng chị Huệ vô cùng đau khổ, hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn, chồng chị đi làm thợ xây, còn bản thân chị Huệ thì làm công nhân thời vụ cho một công ty may đóng trên địa bàn xã Tam Sơn. Giờ 2 vợ chồng phải gác ngang công việc để lo cho con, nhưng nỗi lo kinh tế ngày càng đè nặng lên vai 2 vợ chồng.



Chị Huệ tâm sự: ''Thời điểm đưa con nhập viện, trong nhà không có tiền, chị phải chạy vạy khắp nơi hỏi vay tiền cứu con. Cũng may nhiều người thương xót ủng hộ tiền nên gia đình mới có kinh phí đưa cháu đi xuống Hà Nội''.

Kể về hoàn cảnh gia đình, chị Huệ cho biết vợ chồng chị cưới nhau từ năm 2008 và có 4 đứa con, cháu Bùi Anh Tuấn (SN 2009) đang học lớp 6 trường THCS Tam Sơn, cháu thứ hai Bùi Văn Tùng (SN 2011) học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Tam Sơn, cháu Bùi Thị Huyền Trang (SN 2013) học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Tam Sơn. Cháu Diễm My là con gái út.

Hình ảnh cháu Diễm My lúc chưa gặp nạn. (Ảnh gia đình cung cấp)

Anh Bùi Văn Dũng (SN 1986, bố cháu My) trước đây có đi làm thợ mộc trên Yên Bái, nhưng thu nhập lúc bấy giờ không đủ trang trải cuộc sống gia đình, nên anh về quê chuyển sang vừa đi xây, kết hợp phát triển kinh tế gia đình bằng chăn nuôi lợn, gà. Dù chăm chỉ nhưng thiếu may mắn nên anh làm ăn toàn bị thua lỗ… gia đình vẫn không thoát được cái vòng luẩn quẩn của cảnh đói nghèo. Đến bây giờ, cháu Diễm My bị nạn gia đình vốn khó khăn lại càng thêm khó khăn hơn.

Túc trực bên con, chỉ nhìn thấy toàn thân phủ kín băng trắng, chị Huệ đau đớn khóc lóc, tim thắt lại. Mắt chị không dám rời máy thở ôxy một giây phút nào, phần vì lo cho con, phần thì dằn vặt vì gia cảnh quá nghèo, chỉ vì một chút bất cẩn của cha mẹ để giờ đây con phải chịu bao đau đớn, tính mạng đang bị đe dọa.

Gia cảnh của vợ chồng anh Dũng và chị Huệ.

Trao đổi với PV Báo Tri Thức & Cuộc Sống bà Phan Thị Thủy – Chủ tịch UBND xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê cho biết: ''Cách đây 4 hôm trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháu Diễm My là con gái út của gia đình chị Huệ đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội) trong tình trạng bỏng toàn thân. Gia đình chị Huệ thuộc hộ nghèo của xã nên rất khó khăn''.

''Về p hía chính quyền địa phương đã phát động đến tất cả bà con nhân dân, cán bộ công chức quyên góp ủng hộ để gia đình cháu vượt qua giai đoạn khó khăn này'' - bà Thủy cho biết thêm.