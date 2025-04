Hà Nội: Bắt quả tang nhóm thanh niên giả danh lực lượng 141

Ngày 8/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc nhóm thanh niên giả danh lực lượng 141 để dừng xe, kiểm tra người đi đường.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 0h30 ngày 7/4, trong quá trình tuần tra kiểm soát theo kế hoạch, 2 tổ công tác 141 của Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm gồm 4 đối tượng có dấu hiệu giả danh lực lượng 141 tại khu vực trước số 283 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Khi bị phát hiện, các đối tượng mang theo gậy cao su, dùi cui điện và đeo băng đỏ ghi chữ “lực lượng 141” đang tiến hành dừng xe người đi đường. Tổ công tác đã cùng người dân đưa các đối tượng về trụ sở Công an phường Thanh Nhàn để đấu tranh, làm rõ.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Phòng PC02 xác định 6 đối tượng trong nhóm gồm: Vũ Quốc Hưng (SN 2003, trú Tân Mai, Hoàng Mai); Bùi Quang Minh (SN 2003, trú Tương Mai, Hoàng Mai); Vũ Công Anh Minh (SN 2002, trú Tương Mai, Hoàng Mai); Nguyễn Trần Tuấn Hiểu (SN 2006, trú Định Công, Hoàng Mai); Trần Nhật Minh (SN 2005, trú Thanh Trì, Hoàng Mai); T.M.P (SN 2009, trú Thanh Trì, Hoàng Mai).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận khoảng đầu tháng 2/2025, cả nhóm đã bàn bạc thống nhất giả danh lực lượng 141 đi tuần tra, kiểm tra người đi đường vi phạm giao thông. Hưng và Anh Minh lên mạng đặt mua gậy cao su, dùi cui điện mũ bảo hiểm ngành Công an, băng đỏ 141, đèn pin để đóng giả tổ 141.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn chụp ảnh giả danh 141 để đăng tải lên mạng xã hội nhằm thể hiện, khoe khoang cá nhân và tăng lượt tương tác, theo dõi trên mạng xã hội, Mỗi tuần, nhóm tụ tập 1-2 lần, đeo băng đỏ, mang theo gậy, dùi cui điện di chuyển qua các tuyến phố thuộc các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm để dừng xe, kiểm tra người vi phạm từ 23 giờ đến 1 giờ sáng. Nếu thấy người vi phạm bỏ chạy, các đối tượng sẽ đuổi theo, cầm gậy vụt người vi phạm.

Bước đầu, cơ quan Công an xác minh, làm rõ 2 vụ việc người đi đường bị nhóm đối tượng trên dừng xe, kiểm tra.