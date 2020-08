Xét xử Đường "Nhuệ" đánh người tại trụ sở công an: Lĩnh án 912 ngày

Sau thời gian nghị án, 13h ngày 18/8, Toà án nhân dân TP.Thái Bình (Thái Bình) đã tuyên án sơ thẩm đối với Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, SN 1971, TP.Thái Bình).



Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Xuân Đường 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Về dân sự, HĐXX ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo bồi thường toàn bộ thiệt hại cho anh Mai Thế Duy 100 triệu đồng.

Theo HĐXX, quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các hành vi của những người liên quan tuân thủ quy định của luật pháp. Nguyễn Xuân Đường đã khai nhận hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với lời khai bị hại, cũng như người làm chứng khác.

Hành vi gây thương tích cho anh Mai Thế Duy (SN 1988, con trai bà Đinh Thị Lý (TP.Thái Bình)) còn chứng minh bằng lời khai của một nhân chứng khác.

Bị cáo Nguyễn Xuân Đường bị tuyên án.

Từ các tài liệu chứng cứ khác như báo cáo của Công an phường Trần Lãm, giám định pháp y, khẳng định tại phòng tiếp dân, do mâu thuẫn với bà Lý, bị cáo Đường đã dùng ức bàn tay trái đánh vào mặt anh Duy, khiến anh này bị gãy xương mặt, tổn thương 15% cơ thể.

Bị cáo Đường là người được đào tạo về võ thuật, từng gây rối trật tự, chỉ vì mâu thuẫn với mẹ đẻ của anh Duy mà đánh anh Duy đã thể hiện sự côn đồ.

HĐXX nhận định, hành vi của Đường Nhuệ là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới sức khoẻ của người khác, làm giảm lòng tin của người dân với cơ quan pháp luật, bức xúc trong nhân dân, cần áp dụng hình phạt nghiêm, buộc bị cáo phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội để giáo dục.

Trong vụ án này, Đường Nhuệ không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tại phiên toà, bị cáo đã bồi thường cho phía bị hại, việc làm này là tự nguyện, không trái pháp luật.

Từ hồ sơ tài liệu của vụ án cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên bố Đường Nhuệ phạm tội “Cố ý gây thương tích” mức án 2 năm 6 tháng tù giam.

Đường Nhuệ cảm thấy ân hận vì đã gây thương tích cho bị hại

Tại phần xét hỏi, Nguyễn Xuân Đường khai rành rọt diễn biến vụ hành hung người khác diễn ra 6 năm trước.

Theo lời khai Nguyễn Xuân Đường tại tòa, trước khi xảy ra vụ việc tại trụ sở Công an phường Trần Lãm giữa bị cáo và anh Mai Thế Duy (nạn nhân bị Đường đánh tại trụ sở công an phường Trần Lãm vào ngày 18/11/2014 đến gãy xương hàm dưới, tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 15%), không hề có mâu thuẫn.

Quang cảnh phiên tòa.

Khoảng 7h ngày 18/11/2019, bị cáo Đường đến nhà bà Đinh Thị Lý (ở phường Trần Lãm, TP Thái Bình) để hỏi về việc bà Lý tố cáo đàn em của bị cáo trộm xe máy. Do bà Lý đi vắng nên Đường dò hỏi và biết bà Lý đến Công an phường Trần Lãm, bị cáo đi theo.

Tại phòng tiếp dân trụ sở Công an phường Trần Lãm, ngoài Đường còn có 4 người gồm bà Đinh Thị Lý, anh Mai Thế Duy, bà Nguyễn Thị Thanh Giang và anh Bình (anh trai của vợ Đường). Khi đó, Đường hỏi bà Lý: "Bà bảo ai ăn cắp xe máy". Người phụ nữ đáp: "Tao có bằng chứng từ camera là thằng Nam em mày lấy". Nghe bà Lý nói vậy, Đường nói rằng: “Nếu bà có bằng chứng thì cứ báo công an, còn nếu không thì đừng như vậy, bà nói láo thì tôi tát vỡ mồm”. Thấy bà Lý thách thức, Đường bước đến quàng tay qua cổ người phụ nữ.

Đường cho rằng, do bà Lý thách thức, bản thân cảm thấy bức xúc nên không làm chủ được hành vi của mình. Đường xông đến hành hung bà Lý. Lúc đó, anh Mai Thế Duy (bị hại vụ án) nhảy vào can ngăn và theo phản xạ, Đường dùng tay trái đấm vào cằm anh Duy.

Lực lượng công an bảo vệ phiên tòa.

Trả lời chủ tọa, Đường cho biết, bản thân cảm thấy rất ân hận vì đã gây thương tích cho bị hại và nhiều lần nhắc lại lý do việc đánh người là do bức xúc đánh anh Duy là theo phản xạ.

Bị cáo Đường cũng mong muốn HĐXX xem xét việc bị cáo khai báo thành khẩn, thừa nhận cáo buộc để đưa ra phán quyết phù hợp.

Trước câu hỏi của luật sư phía bị hại: "Vậy tại sao bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội của mình vào năm 2014?", Đường "Nhuệ" trả lời rằng: “Thực ra bị cáo biết luật sư sẽ hỏi câu này. Giờ đây, bị cáo thừa nhận có hành hung anh Duy và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm”.

Đáng chú ý, trước đó, khi HĐXX hỏi về việc có cần để 2 luật sư bào chữa hay không, Đường "Nhuệ" nói: Bị cáo nhận thức rất rõ hành vi vi phạm pháp luật của mình, nên không cần 2 luật sư bào chữa để tránh làm mất thời gian của HĐXX.

Bị hại không đồng ý với một số nội dung bản cáo trạng

Trình bày tại tòa, anh Mai Thế Duy nói không quen biết Nguyễn Xuân Đường. Sáng 18/11, anh đưa bà Lý đến trụ sở Công an phường Trần Lãm, chờ trong phòng tiếp dân để giải quyết công việc. Lúc sau, Đường đến và có lời nói đe dọa, xúc phạm mẹ con nạn nhân. Khi thấy Nguyễn Xuân Đường xô xát với bà Lý, anh Duy tìm cách can ngăn thì bị đánh.

Anh Mai Thế Duy cho biết, bản thân không đồng ý với một số nội dung bản cáo trạng, anh khẳng định mình đang ngồi bị Đường Nhuệ đánh chứ không phải bị đánh trong lúc di chuyển. Anh Duy cũng khẳng định với HĐXX rằng không yêu cầu bồi thường đối với bị cáo Đường.

"Quá trình xét xử, nếu bị cáo thành khẩn và ăn năn, kính mong HĐXX cho ông Đường được hưởng tình tiết giảm nhẹ” – anh Duy nói.

An ninh thắt chặt tại phiên xét xử.

Tại tòa, bà Đinh Thị Lý khai rằng, giữa bà và bị cáo Đường không có mối quan hệ gì. Tuy nhiên, bà Lý có mối quan hệ thân thiết với mẹ kế của Đường. Bà Lý cho rằng, bản cáo trạng tội đã đúng. Tuy nhiên phiên toà ngày hôm nay thiếu 1 người là chị Nguyễn Thị Thanh Giang.

Theo lời bà Lý, sáng 18/11/2014, nữ bị hại nói vào sáng 18/11, khi đến đây đã có 5 người ngồi sẵn tại đây. Lúc này, có người đe doạ 2 mẹ con bà Lý. Sau đó, bị cáo Đường đánh con bà Lý, tay trái quàng qua cổ còn tay phải đấm vào cằm. Bà Lý khai việc Đường đánh Duy diễn ra rất nhanh. Sau khi sự việc xảy ra 2 mẹ con bà luôn đi với nhau và sau đó bên cơ quan chức năng đưa 2 mẹ con đi kiểm tra thương tích.

Phiên tòa thu hút sự quan tâm của báo chí và dư luận.

Tại phiên tòa luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Đường cũng thay mặt thân chủ đề nghị được bồi thường cho anh Duy và bà Lý số tiền 100 triệu đồng.

“Tại phiên tòa này, chúng tôi muốn khắc phục hậu quả bằng vật chất. Tuy chưa nhiều nhưng thể hiện sự ăn năn, hối cải và nhận thức của thân chủ tôi” - luật sư nói. Lúc này Nguyễn Xuân Đường thẳng thắn trả lời HĐXX: "Bị cáo nhất trí xin được bồi thường 100 triệu đồng nhưng xin không được giảm nhẹ hình phạt".

