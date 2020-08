Truy tố kẻ nổ súng cướp ngân hàng Techcombank ở Hà Nội

Bị can Trần Hữu Trung (SN 1991, ở Quảng Ninh) bị truy tố Tội cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. 2 bị can Giáp Ngọc Ninh (SN 1993) và Chu Đức Chính (SN 2003, cùng ở Bắc Giang) bị truy tố Tội che giấu tội phạm. Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ và nợ nần vì cờ bạc, Trung nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Khoảng 13h20 ngày 20/4/2020, bị can đeo kính đen, khẩu trang, găng tay cao su, mang theo 1 khẩu súng K59 đã nạp đạn đến Ngân hàng Techcombank ở huyện Sóc Sơn. 15h10 cùng ngày, Trung đi vào quầy giao dịch số 3 gặp giao dịch viên Vũ Ngọc Quỳnh, đề nghị được rút 900 triệu đồng. Được hướng dẫn, Trung ra lấy số thứ tự rồi ngồi ở hàng ghế chờ và quan sát. Đến lượt giao dịch, tên cướp đến quầy giao dịch số 4 gặp giao dịch viên Nguyễn Thị Hằng đề nghị rút 900 triệu đồng. Chị Hằng yêu cầu xuất trình chứng minh thư thì Trung nói để quên ngoài xe. Anh ta ra ngoài và một lúc sau quay lại với khẩu K59, bắn về phía các nhân viên ngân hàng, yêu cầu: “Đưa hết tiền đây”! Thấy Trung nổ súng, khách hàng bỏ chạy ra ngoài. Trong khi đó, một nhân viên ngân hàng (đang ngồi ở quầy giao dịch) đã bấm chuông báo động, khiến tên cướp ngân hàng bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, Trung cầm súng bắn 1 phát, hướng chếch lên trên để ngăn chặn việc truy đuổi. Dù biết Trung cướp ngân hàng nhưng Giáp Ngọc Ninh và Chu Đức Chính vẫn giúp anh ta cất giấu xe máy và bỏ trốn. Trước đó, vào năm 2009, Trần Hữu Trung bị TAND TP Uông Bí (Quảng Ninh) xử phạt 30 tháng tù treo về Tội cố ý gây thương tích. Năm 2016, Trung tiếp tục bị TAND TP Uông Bí xử phạt 7 năm tù về Tội cố ý gây thương tích. Vì vậy, lần phạm tội này của Trung bị xếp vào trường hợp tái phạm nguy hiểm. Video: Vụ cướp ngân hàng BIDV: Súng bán đầy trên mạng (nguồn VTC Now)

