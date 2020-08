Xử vụ Đường “Nhuệ” đánh người tại trụ sở Công an: Thắt chặt an ninh

8 giờ sáng ngày 18/8, Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đưa ra xét xử sơ thẩm trong vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra tháng 11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó chánh án, thẩm phán TAND TP Thái Bình, làm chủ tọa phiên tòa. Khoảng 7h30 phút, xe chuyên dụng của lực lượng công an đưa bị cáo Nguyễn Xuân Đường tới trụ sở TAND TP Thái Bình. Khoảng gần 100 cán bộ, chiến sĩ công an được huy động để đảm bảo an ninh, trật tự tại phiên tòa. An ninh phiên tòa được thắt chặt. Những người tham dự phiên tòa đều phải đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang. Lực lượng cơ động được huy động đến bảo vệ phiên xét xử. Thời điểm phiên tòa chưa diễn ra, mọi người có mặt phiên tòa đều đứng giãn cách phòng dịch COVID-19. Trước đó, vào tháng 7/2020, Viện KSND TP Thái Bình vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, trú tai số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, P Kỳ Bá, TP Thái Bình, Thái Bình) về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Nguyễn Xuân Đường bị truy tố tội danh trên do có hành vi đánh anh Mai Thế Duy (SN 1988) ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình) vào năm 2014. Cáo trạng cho thấy, vào khoảng 8h ngày 18/11/2014, tại phòng tiếp dân của trụ sở Công an phường Trần Lãm, Nguyễn Xuân Đường và bà Đinh Thị Lý (SN 1964, phường Trần Lãm, mẹ của anh Duy) xảy ra cãi nhau, Đường đã dùng tay phải quàng qua cổ bà Lý. Phát hiện sự việc trên, anh Mai Thế Duy vào can ngăn thì bị Đường Nhuệ dùng tay trái đánh vào vùng mặt bên phải của anh Duy, làm anh này bị gãy xương hàm dưới bên phải, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 15%. Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Xuân Đường không có mâu thuẫn với anh Duy, nhưng tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, trong giờ hành chính, khi anh Duy can ngăn Đường và bà Lý cãi nhau, Đường đã đánh gây thương tích cho anh Duy. Cáo trạng của VKSND TP Thái Bình truy tố "Đường Nhuệ" nêu rõ, có một nhân chứng đã thừa nhận đã có những lời khai không đúng sự thật liên quan vụ việc. Nhân chứng này là bà Nguyễn Thị Thanh Giang (40 tuổi, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Trong các năm 2014, 2015, bà Giang có khai khoảng 7h10 ngày 18/11/2014, bà Giang và bà Lý có đến trụ sở Công an phường Trần Lãm để giải quyết vấn đề xin việc cho cháu bà Giang. Khi đó, bà Giang khai tại phòng tiếp công dân Công an phường Trần Lãm không có ai đánh anh Mai Thế Duy. Tuy nhiên, biên bản ghi lời khai và tự khai các ngày 14, 27/4/2020 và ngày 15, 26/5/2020, bà Giang đã khai lại. Theo đó, bà Giang thừa nhận, trước đây khai không đúng sự thật, do ở nơi khác đến chỉ có một mình, bà sợ nên không dám khai thật. Theo lời khai mới đây của bà Giang, khoảng 7h10 phút ngày 18/11/2014, bà cùng Nguyễn Xuân B., bà Lý và anh Duy đến trụ sở Công an phường Trần Lãm để giải quyết việc bà nhờ bà Lý xin việc cho cháu mình. Khi đến nơi, do Công an phường đang họp ở tầng 2, mọi người vào phòng tiếp dân ở tầng 1 ngồi. Khoảng 10 phút sau, Đường Nhuệ đến, đi vào phòng tiếp dân, sau đó giữa Đường và bà Lý xảy ra việc cãi nhau. Đường dùng tay phải quàng cổ bà Lý, anh Duy đứng dậy can ngăn thì bị Đường dùng tay trái đánh một nhát vào vùng mặt bên phải. Thấy vậy bà Giang can ngăn và Đường Nhuệ đi về. Theo lời khai của anh Mai Thế Duy, thời điểm ngày 18/11/2014, khi anh cùng mẹ, bà Giang và 1 người nam giới đến trụ sở Công an phường Trần Lãm để giải quyết việc giữa bà Lý và bà Giang. Thời điểm đó, Công an phường đang họp, mọi người vào phòng tiếp dân ở tầng 1 ngồi. Khoảng 10 phút sau, Đường Nhuệ đến và đi vào phòng tiếp dân, Đường đã chửi bà Lý và anh Duy. Sau đó Đường Nhuệ dùng tay trái đánh một nhát mặt bên phải của anh Duy làm anh gục đầu xuống. Cáo trạng của VKSND TP Thái Bình truy tố Đường “nhuệ” tội cố ý gây thương tích theo điểm đ, khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 2-6 năm tù (hành vi có tính chất côn đồ). Các phóng viên tham dự phiên tòa rất đông. Họ được bố trí phòng tác nghiệp riêng, theo dõi phiên xét xử qua màn hình trực tiếp.

8 giờ sáng ngày 18/8, Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đưa ra xét xử sơ thẩm trong vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra tháng 11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó chánh án, thẩm phán TAND TP Thái Bình, làm chủ tọa phiên tòa. Khoảng 7h30 phút, xe chuyên dụng của lực lượng công an đưa bị cáo Nguyễn Xuân Đường tới trụ sở TAND TP Thái Bình. Khoảng gần 100 cán bộ, chiến sĩ công an được huy động để đảm bảo an ninh, trật tự tại phiên tòa. An ninh phiên tòa được thắt chặt. Những người tham dự phiên tòa đều phải đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang. Lực lượng cơ động được huy động đến bảo vệ phiên xét xử. Thời điểm phiên tòa chưa diễn ra, mọi người có mặt phiên tòa đều đứng giãn cách phòng dịch COVID-19. Trước đó, vào tháng 7/2020, Viện KSND TP Thái Bình vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, trú tai số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, P Kỳ Bá, TP Thái Bình, Thái Bình) về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Nguyễn Xuân Đường bị truy tố tội danh trên do có hành vi đánh anh Mai Thế Duy (SN 1988) ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình) vào năm 2014. Cáo trạng cho thấy, vào khoảng 8h ngày 18/11/2014, tại phòng tiếp dân của trụ sở Công an phường Trần Lãm, Nguyễn Xuân Đường và bà Đinh Thị Lý (SN 1964, phường Trần Lãm, mẹ của anh Duy) xảy ra cãi nhau, Đường đã dùng tay phải quàng qua cổ bà Lý. Phát hiện sự việc trên, anh Mai Thế Duy vào can ngăn thì bị Đường Nhuệ dùng tay trái đánh vào vùng mặt bên phải của anh Duy, làm anh này bị gãy xương hàm dưới bên phải, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 15%. Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Xuân Đường không có mâu thuẫn với anh Duy, nhưng tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, trong giờ hành chính, khi anh Duy can ngăn Đường và bà Lý cãi nhau, Đường đã đánh gây thương tích cho anh Duy. Cáo trạng của VKSND TP Thái Bình truy tố "Đường Nhuệ" nêu rõ, có một nhân chứng đã thừa nhận đã có những lời khai không đúng sự thật liên quan vụ việc. Nhân chứng này là bà Nguyễn Thị Thanh Giang (40 tuổi, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Trong các năm 2014, 2015, bà Giang có khai khoảng 7h10 ngày 18/11/2014, bà Giang và bà Lý có đến trụ sở Công an phường Trần Lãm để giải quyết vấn đề xin việc cho cháu bà Giang. Khi đó, bà Giang khai tại phòng tiếp công dân Công an phường Trần Lãm không có ai đánh anh Mai Thế Duy. Tuy nhiên, biên bản ghi lời khai và tự khai các ngày 14, 27/4/2020 và ngày 15, 26/5/2020, bà Giang đã khai lại. Theo đó, bà Giang thừa nhận, trước đây khai không đúng sự thật, do ở nơi khác đến chỉ có một mình, bà sợ nên không dám khai thật. Theo lời khai mới đây của bà Giang, khoảng 7h10 phút ngày 18/11/2014, bà cùng Nguyễn Xuân B., bà Lý và anh Duy đến trụ sở Công an phường Trần Lãm để giải quyết việc bà nhờ bà Lý xin việc cho cháu mình. Khi đến nơi, do Công an phường đang họp ở tầng 2, mọi người vào phòng tiếp dân ở tầng 1 ngồi. Khoảng 10 phút sau, Đường Nhuệ đến, đi vào phòng tiếp dân, sau đó giữa Đường và bà Lý xảy ra việc cãi nhau. Đường dùng tay phải quàng cổ bà Lý, anh Duy đứng dậy can ngăn thì bị Đường dùng tay trái đánh một nhát vào vùng mặt bên phải. Thấy vậy bà Giang can ngăn và Đường Nhuệ đi về. Theo lời khai của anh Mai Thế Duy, thời điểm ngày 18/11/2014, khi anh cùng mẹ, bà Giang và 1 người nam giới đến trụ sở Công an phường Trần Lãm để giải quyết việc giữa bà Lý và bà Giang. Thời điểm đó, Công an phường đang họp, mọi người vào phòng tiếp dân ở tầng 1 ngồi. Khoảng 10 phút sau, Đường Nhuệ đến và đi vào phòng tiếp dân, Đường đã chửi bà Lý và anh Duy. Sau đó Đường Nhuệ dùng tay trái đánh một nhát mặt bên phải của anh Duy làm anh gục đầu xuống. Cáo trạng của VKSND TP Thái Bình truy tố Đường “nhuệ” tội cố ý gây thương tích theo điểm đ, khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 2-6 năm tù (hành vi có tính chất côn đồ). Các phóng viên tham dự phiên tòa rất đông. Họ được bố trí phòng tác nghiệp riêng, theo dõi phiên xét xử qua màn hình trực tiếp.