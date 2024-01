Xe khách giường nằm chở khoảng 30 người cháy trơ khung ở Ninh Bình

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h25 ngày 2/1, xe khách giường nằm BKS 12B-003.70 đang lưu thông trên lộ trình từ Lạng Sơn đi Hà Tĩnh, khi di chuyển qua đường tránh 477 (gần cổng đá Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) bất ngờ bốc cháy trơ khung.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Tài xế là anh Nguyễn Quốc T. (SN 1969, trú thành phố Vinh, Nghệ An). Ngoài anh T., trên xe còn khoảng 30 người khác gồm cả phụ xe và hành khách. Chỉ huy Trạm CSGT Tam Điệp, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, tất cả mọi người trên xe đã thoát thân an toàn trước khi ngọn lửa bùng lớn, thiêu rụi chiếc xe cùng toàn bộ hàng hóa, hành lý.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng gồm Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an huyện Hoa Lư (Công an tỉnh Ninh Bình) nhanh chóng có mặt chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ xe khách giường nằm chở khoảng 30 người cháy trơ khung đang được Phòng Cảnh sát PCCC và Công an huyện Hoa Lư làm rõ.