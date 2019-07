Xe khách đối đầu ôtô tải, một người chết, 12 người bị thương

Tai nạn giao thông xảy ra vào 2h30 ngày 21/7 tại đường tránh phía nam hầm Hải Vân (Đà Nẵng).

Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết thời gian trên tài xế Tăng Đình Phước (47 tuổi, ngụ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe khách mang biển số tỉnh Nghệ An di chuyển trên quốc lộ 14B hướng từ Tây Nguyên ra Bắc.

Khi đến đường tránh phía nam hầm Hải Vân, anh Phước tăng tốc, lấn làn nên va chạm với xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Bình Phước, do Phan Văn Hải (38 tuổi, ngụ xã Yên Thương, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn) điều khiển, chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.T. Vụ va chạm khiến xe của tài xế Phước mất lái và va chạm ôtô tải mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Ngãi, do tài xế Nguyễn Anh Huy (26 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, TP Đà Lạt) điều khiển, chạy hướng ngược lại.



Vụ tai nạn làm tài xế Phước chết tại chỗ, 11 hành khách ngồi trên xe khách biển số Nghệ An và tài xế Huy bị thương.

Nhận tin báo, Cảnh sát giao thông Công an huyện Hòa Vang cử người đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng khác đưa những người bị thương vào bệnh viện cấp cứu.

Theo nhà chức trách địa phương, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Phước lái xe vượt ẩu, cố tình vượt ôtô khách chạy cùng chiều nên xảy ra va chạm rồi đối đầu với xe tải đang chạy hướng ngược lại.