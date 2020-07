Xây chuồng bò giá 236 triệu đồng: Không loại trừ lợi ích nhóm, cắt xén?

Việc tỉnh Nghệ An chi tới 12,6 tỷ đồng để xây dựng 67 chuồng trại gia súc cho người Ơ Đu (trung bình từ 190 đến 236 triệu đồng/chuồng) trong khi số kinh phí hỗ trợ cho con giống lại rất ít khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.

Không ít ý kiến cho rằng, việc chi số kinh phí lớn xây dựng chuồng bò là lãng phí, không hợp lý khi số hỗ trợ con giống lại thấp hơn rất nhiều. Thậm chí không ít ý kiến hoài nghi có lợi ích nhóm, khuất tất.



Trao đổi với PV Kiến Thức, Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng, đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An mang ý nghĩa xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống cho người Ơ Đu.

Tuy nhiên, việc bỏ ra hơn 200 triệu đồng để xây dựng một chuồng bò/một gia đình thì rất lãng phí.

Trong số 67 chuồng bò, có 10 chuồng loại 2 với kinh phí lên tới hơn 2,36 tỷ đồng, tức là một chuồng bò được đầu tư khoảng 236 triệu đồng. Ảnh: VTC News

“Chi phí hỗ trợ con giống gia súc có hiệu quả kinh tế cao chỉ với số tiến dự kiến rất ít nhưng lại xây dựng chuồng bò với số tiền từ 190 đến 236 triệu đồng/chuồng. Do đó, không thể không khiến người dân hoài nghi có lợi ích nhóm gì trong đó. Cần kiểm tra, kiểm toán vào cuộc để xem dự án này thực hiện ra sao mà xây dựng chuồng bò với kinh phí như vậy với thực tế có hợp lý hay không. Không ai bỏ ra số tiền lớn xây dựng chuồng bò trong khi con giống lại ít như vậy” - Đại biểu Phạm Văn Hòa nêu ý kiến.

Theo đại biểu Hòa, người dân ý kiến cũng có căn cứ. Không biết dự án này có đấu giá, đầu thầu hay là chỉ định thầu và cũng không loại trừ việc ăn xén, ăn bớt phần giá trị xây lắp của dự án.

“Tôi nghĩ rằng, xây dựng chuồng bò có thể vận động người dân xây dựng, dự án chỉ hỗ trợ phần nào cho người dân xây dựng, còn đầu tư hỗ trợ con giống. Xây dựng chuồng bò với chi phí như vậy là không nên, thậm chí rất là lãng phí, không chừng có lợi ích nhóm của một nhóm người nào đó” - Đại biểu Hòa nhận định.

Ông Hòa cho rằng, nhà ở của người dân còn ọp ẹp, đời sống còn nhiều khó khăn, việc đầu tư xây dựng chuồng bò sang trọng hơn nhà ở là không hợp lý, thậm chí phản cảm, lãng phí.

“Không phải chỉ có người Ơ Đu mà ở Nghệ An còn có nhiều dân tộc khác. Người dân các dân tộc khác sẽ so bì, đánh giá như thế nào về chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Do đó cần thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng giám sát vấn đề này xem hiệu quả ra sao. Nếu có lợi ích nhóm trục lợi trong vụ xây chuồng bò hơn 200 triệu ở Nghệ An cần phải xử lý nghiêm để làm gương” - đại biểu Hòa nhấn mạnh.

Theo quyết định số 2618 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành tháng 7/2019 về việc phân kinh phí thực hiện các hạng mục hỗ trợ, phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An năm 2019 cho thấy, việc hỗ trợ con giống gia súc có hiệu quả kinh tế cao (cả kinh phí vắc xin tiêm phòng) chỉ với số tiến dự kiến hơn 5,1 tỷ đồng, hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất với kinh phí hơn 5,3 tỷ đồng; hỗ trợ cỏ, giống ngô, phân bón và các vật tư thiết yếu phục vụ nuôi, trồng và chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm hơn 1,5 tỷ đồng… Đáng chú ý, hạng mục hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc theo quy hoạch lâu dài với số tiền hơn 12,6 tỷ đồng tại bản Văng Môn, xã Nga My (huyện Tương Dương). Trong đó, có 4 chuồng loại 1 gần 510 triệu đồng, 53 chuồng loại 3 giá xây dựng hơn 7,24 tỷ đồng, có 10 chuồng loại 2 với kinh phí lên tới hơn 2,36 tỷ đồng (một chuồng bò/236 triệu đồng). Theo đó, mỗi chuồng nuôi có kích thước 4,5 x 6,69m, chiều cao tường 2,7m; trước và sau đều có hệ thống bạt cuốn che lạnh vào mùa đông, nền nhà bê tông, phía trước là hành lang và máng đựng thức ăn...Đến nay, các hạng mục xây dựng chuồng nuôi bò đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

