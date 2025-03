Thấy gì về trách nhiệm cán bộ vụ cháy chung cư mini, 56 người chết?

Lời khai các bị cáo thể hiện sự tắc trách

Tại tòa, bị cáo Chu Xuân Sơn, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình khai, ký hồ sơ đầu tiên về công trình xây dựng của Nghiêm Quang Minh trong vai trò phó chủ tịch phường, nhưng "chưa có kinh nghiệm về xây dựng, anh em trình thế nào bị cáo ký, chứ về bản chất quy mô xây dựng không nắm được".

Theo bị cáo này, tại thời điểm xảy ra công trình vi phạm, bản thân bị cáo "quá nhiều việc nên không thể sâu sát", nên "chỉ nắm được có vi phạm thôi chứ không rõ cụ thể vi phạm vì ký rất nhiều quyết định đình chỉ". Bị cáo này cũng khai, thẩm quyền ký quyết định đình chỉ thi công thuộc về chủ tịch phường "nhưng là cấp dưới, giúp việc, chủ tịch giao nên ký". Sau đó bị cáo "cũng không nắm bắt được chủ nhà Minh "có thực hiện quyết định đó không".

Đáng chú ý, bị cáo Sơn thừa nhận, khi đó vừa làm vừa học chứ không có chuyên môn xây dựng. Bị cáo này nhìn nhận, đó là hạn chế của bản thân.

Bị cáo Phạm Tần Anh, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình khai, bị cáo có nhận được Công văn số 375/UBND-CATX, ngày 21/3/2023 của UBND quận Thanh Xuân và cũng thường xuyên phối hợp với bị cáo Tuấn Anh và Công an phường Khương Đình đến tuyên truyền, vận động người dân thực hiện quyết định đình chỉ.

Tuy nhiên, do công việc nhiều và cơ quan tham mưu không báo cáo kết quả thực hiện, không đề xuất các giải pháp tiếp theo nên bị cáo không có cơ sở để báo cáo Chủ tịch UBND phường Khương Đình và báo cáo cấp trên để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Bị cáo Phạm Thanh Tùng, nhân viên hợp đồng phụ trách lĩnh vực môi trường đô thị khai, tháng 9/2015, bị cáo mới về nhận nhiệm vụ tại phường về công tác đô thị, không có công tác trật tự xây dựng. Lúc này, tòa nhà đã xây dựng đến tầng 7 rồi. Bị cáo không chứng kiến việc tháo dỡ tầng 7 dù bị cáo cùng với một số bị cáo trong vụ án cùng ký biên bản xác nhận việc bị cáo Nghiêm Quang Minh tự tháo dỡ phần công trình xây dựng sai phép tại tầng 7. Bị cáo Tùng thừa nhận trách nhiệm của mình.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Trang, cựu cán bộ địa chính - xây dựng phường Khương Đình cũng khai "không trực tiếp lên chứng kiến việc phá dỡ, vẫn ký biên bản".

Bị cáo Trần Trọng Khang, Đội trưởng Thanh tra Xây dựng quận giai đoạn 2013-2016, khai "không biết, không thấy phường báo cáo", chỉ khi xây đến tầng 7, có sai phạm mới được báo cáo.

Bị cáo Nguyễn Đình Quân, cựu Tổ trưởng Tổ Thanh tra xây dựng UBND phường Khương Đình (giai đoạn 2014 - 2016) cho biết, tại thời điểm kiểm tra phần móng, chủ đầu tư đang cho đào đất nên không phát hiện vi phạm công trình xây vượt phép. HĐXX cho rằng, việc sai phạm của công trình ngay từ móng với việc chủ đầu tư đào 100% đất (thay vì 70%) là đã dễ dàng phát hiện. Đây là sự lơ là, tắc trách của cơ quan quản lý trật tự xây dựng.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, cựu Phó trưởng Công an phường Khương Đình thừa nhận, quá trình giữ chức vụ Phó trưởng Công an phường Khương Đình, bị cáo không có những biện pháp, báo cáo quyết liệt về việc đảm bảo an toàn PCCC tại căn chung cư ở phố Khương Hạ...

Được cho phép trình bày tại tòa, chị Hương Giang, cư dân phòng 205 một trong các bị hại nói rằng, khi mua căn nhà tại 37 Khương Đình, chủ đầu tư là Nghiêm Quang Minh hứa sẽ bàn giao toàn bộ giấy tờ liên quan đến PCCC. Tuy nhiên, đến thời điểm căn hộ cuối cùng được bàn giao, Minh vẫn chưa hoàn thành công tác PCCC cũng như không bàn giao cho cư dân các giấy tờ liên quan. Nhiều lần chị viết đơn phản ánh đến UBND phường nhưng không được giải quyết.

"Khi nghe lời khai của các bị cáo tại tòa, tôi cảm thấy các bị cáo rất vô trách nhiệm. Khi sự việc chưa xảy ra, lời nói của chúng tôi không có giá trị. Đến bây giờ, tôi phải trả giá là mất con gái, bản thân tôi không còn khả năng sinh sản", chị Giang nói.