Phát hiện xác 1 phụ nữ lõa thể trong thùng nước, bị xâm hại

Ngày 16.9, Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tung trinh sát truy bắt nghi can gây ra cái chết đối với bà T.T.M.L (47 tuổi) ở xã An Mỹ, huyện Kế Sách (Sóc Trăng).

Theo Thanh Niên: Một cán bộ xã An Mỹ, cho biết, nạn nhân không có gia đình, sống một mình.



Theo Zing: Sáng một ngày trước, hàng xóm không thấy bà L làm việc nhà như thường lệ nên họ gọi cửa. Do cửa không khóa ngoài mà gia chủ chẳng lên tiếng nên những người hàng xóm vào kiểm tra. Khi đến phuy chứa nước sau nhà, mọi người phát hiện thi thể nạn nhân trong tình trạng không mặc quần áo.

Theo CAND: Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Sóc Trăng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân bị xâm hại và chết vì ngạt nước.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.