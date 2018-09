Táo tợn bắt cóc người yêu sắp lấy chồng ra đảo sống chung

Ngày 17/9, thượng tá Phạm Thành Mỹ, Trưởng Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Văn Cường (SN 1987; ngụ thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Nguyễn Hiếu Nghĩa (SN 1998; ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) và cho gia đình bảo lãnh Bùi Lê Tuấn Duy (SN 1998; ngụ huyện Tịnh Biên) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Cường và Nghĩa khi vừa bị bắt giữ. Ảnh do Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu tháng 6 năm nay, chị T.T.C.T (SN 2001; ngụ xã An Phú, huyện Tịnh Biên) có quan hệ yêu đương với Cường nhưng gia đình từ chối nên chị này kết hôn với 1 nam thanh niên khác. Sau khi biết được thông tin về việc người yêu sắp lấy chồng, Cường rủ thêm 2 người bạn để tổ chức bắt cóc chị T. hết sức táo tợn giữa ban ngày với mục đích cuối cùng là đưa ra huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) chung sống.



Vào sáng 14-9, Cường và Nghĩa phát hiện chị T. vừa bước xuống xe buýt tại khu vực đường Nguyễn Văn Thoại, TP Châu Đốc thì cả 2 ập đến bắt cóc, đưa lên chiếc ôtô 7 chỗ do Duy điều khiển rồi tăng tốc chạy theo hướng về thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.