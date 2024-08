Xác minh clip bé trai bị dìm đầu xuống bể bơi ở Hà Nội

Ngày 16/8, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội đang xác minh clip bé trai bị dìm đầu xuống nước tại một bể bơi ở phường Quảng An. Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một nhóm trẻ em đang bơi tại bể bơi ở phường Quảng An. Theo nội dung clip đăng tải, một người đàn ông mặc quần áo màu trắng đã có những lời lẽ tục tĩu với một bé trai.

Hình ảnh cắt từ clip.

Theo đó, người này nói: "Mày đẩy con tao thế à?", "Có thích chơi dìm không?" và bắt cháu bé này phải xin lỗi con trai của mình. Chưa dừng lại, người đàn ông này còn bước xuống bể bơi, dùng tay dìm đầu bé trai xuống nước.

Hành động của người đàn ông đã khiến bé trai hoảng sợ, gào khóc, chạy ra xin lỗi theo yêu cầu. Thế nhưng, người đàn ông vẫn không ngừng chửi bới. Hiện vụ bé trai bị dìm đầu xuống bể bơi đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.