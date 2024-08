Tai nạn 2 công nhân thương vong ở Lai Châu: PGĐ vi phạm thế nào?

Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố bị can, tạm giam Tạ Quốc Dân, 59 tuổi, trú Hà Nội và Hà Đình Tuyên, 24 tuổi, trú Lào Cai về tội Vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kết quả điều tra xác định Công ty Duy Thành nhận thầu thi công 5 hạng mục hầm của dự án thủy điện Nậm Cấu do Công ty năng lượng Bảo Khang làm chủ đầu tư. Ông Dân là phó giám đốc Công ty Duy Thành, trực tiếp phụ trách thi công hiện trường công trình thủy điện.

Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Tạ Quốc Dân.

Ông Dân bị cáo buộc thường xuyên yêu cầu Tuyên (thủ kho vật liệu nổ) cấp vật liệu nổ trái phép cho công nhân. Ngày 9/8, ông Dân chỉ đạo Tuyên cấp 144 kg thuốc nổ cùng 120 kíp visai (kíp nổ) cho nhóm công nhân không có hộ chiếu nổ mìn để thi công hầm số 2 và 3 công trình thủy điện Nậm Cấu, dẫn đến tai nạn làm một người tử vong, một người bị thương. Ông Dân còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới xóa dấu vết hiện trường, báo tin giả đến cơ quan chức năng là công nhân bị sét đánh chết và làm giả hồ sơ nổ mìn...

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, với kết quả xác minh, điều tra ban đầu cho thấy đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp, đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc sử dụng vật liệu nổ không đúng quy cách, không đảm bảo an toàn, người thực hiện việc nổ mìn không có chuyên môn nghiệp vụ dẫn đến xảy ra tai nạn. Đối với các hoạt động thi công, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là tại những địa hình địa vật có nhiều đá, lực lượng thi công phải đào hầm, khoét núi hoặc thực hiện các hoạt động khai thác khoáng sản thì việc sử dụng mìn nổ công nghiệp là chuyện diễn ra thường xuyên.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho hay, Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành có quy định rất cụ thể về điều kiện sử dụng vật liệu nổ, quy trình, quy định về thẩm quyền, về thủ tục để đảm bảo an toàn công cộng, an toàn cho người sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Vi phạm quy định về quản lý vật liệu nổ là hành vi nguy hiểm cho xã hội, hoàn toàn có thể dẫn đến mất mát, chiếm đoạt vật liệu nổ, có thể ảnh hưởng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của công dân.

Trong vụ việc nêu trên, bước đầu cơ quan điều tra xác định các bị can không có hộ chiếu nổ mìn nhưng vẫn thực hiện việc nổ mìn công nghiệp dẫn đến tai nạn chết người. Hành vi vi phạm các quy định của luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ mà gây ra hậu quả nghiêm trọng thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 307 Bộ luật Hình sự. Nếu hậu quả làm chết 2 người thì bị can trong vụ án này phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

Điều 307. Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, sửa chữa, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán hoặc tiêu hủy vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Làm chết người; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: a) Làm chết 02 người; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Làm chết 03 người trở lên; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 4. Vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.