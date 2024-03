Đang xác minh loạt xe có dấu hiệu quá tải “cày nát” đường dân sinh

Trước đó, ngày 15/03, Phóng viên (PV) Báo Tri thức & Cuộc sống đã có buổi làm việc với đội CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột về các nội dung liên quan trong bài viết "Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk: Loạt xe có dấu hiệu quá tải "cày nát" đường dân sinh".

Đội CSGT đã tiến hành xác minh đồng thời gửi giấy mời các chủ xe và tài xế xe chở đá lưu thông trên đường có biển hạn chế tải trọng trên trục 2,5 tấn lên làm việc.

Đội CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột đã tiếp nhận các thông tin, hình ảnh do PV cung cấp để xử lý vi phạm, đồng thời sẽ có câu trả lời với báo Tri thức & Cuộc sống bằng văn bản sau.

Trong ngày 15/03, căn cứ hình ảnh, thông tin phản ánh của Báo Tri thức & Cuộc sống, Đội CSGT đã tiến hành xác minh đồng thời gửi giấy mời các chủ xe và tài xế xe chở đá lưu thông trên đường có biển hạn chế tải trọng trên trục 2,5 tấn lên làm việc. Tiếp đó, lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để kiểm tra, xử lý các xe chở đá có dấu hiệu quá khổ quá tải lưu thông trên các đường cấm tải trọng.

Xe chở đá mang logo Hoài Ân trọng tải lớn lưu thông trên đường có biển cấm.

“Sau khi lập chốt tuần tra, kiểm tra các phương tiện vận chuyển đá liên tục né tránh, ngừng hoạt động gây khó khăn trong công tác tuần tra và xử lý”, chỉ huy Đội CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột thông tin.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đã phản ánh, đoàn xe chở đá từ mỏ đá thôn 3 xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ngang nhiên lưu thông trên tuyến đường liên thôn bất chấp biển báo hạn chế tải trọng trên trục xe 2,5 tấn cắm ngay đầu đường.

Đoàn xe tải vẫn tấp nập qua lại "phớt lờ" biển báo.

Mỗi ngày, có đến hàng chục lượt xe ben trọng tải từ 6 đến 15 tấn ra vào trên tuyến đường này. Dàn xe hoạt động khiến bụi cuốn lên mù mịt. Mặt đường nhựa bị cày nát nham nhở, nứt nẻ, bong tróc.

Đường dân sinh nứt nẻ, bong tróc.

Theo chân đoàn xe, PV chứng kiến, hàng loạt xe tải ben mang biển kiểm soát 47C – 227.04, 47C – 292.38, 47C – 153.93, 47C – 152.04, 47C – 306.34 47H – 001.61, 47C – 138.10, 47C – 243.19, 47H – 001.43, 47C – 098.99, 47C – 184.80 mang logo Hoài Ân, 47C – 203.11 gắn logo Phượng Hồ, 47C – 226.33 mang logo An Đông, 47H – 024.90 logo Thúy Triều, 47H – 027.38 mang logo An Thịnh Phát, 47H – 010.67, 47H – 002.91 logo Tuấn Thy,… lưu thông từ trục đường chính liên xã thuộc xã Ea Kao, sau đó rẽ vào đường vào mỏ đá thôn 3 xã Ea Kao bất chấp biển báo hạn chế tải trọng trên trục xe 2,5 tấn cắm ngay đầu đường. Sau khi chất đầy đá, đoàn xe ben quay ra đường cũ phân tán tại nhiều điểm trong thành phố Buôn Ma Thuột.

Cầu giao thông qua đập tràn Buôn Bông xuống cấp do đoàn xe chở đá gây ra.

Đáng chú ý, trục đường vào mỏ đá Thôn 3 xã Ea Kao đi ngang đập tràn thủy lợi Buôn Bông có một cây cầu cắm biển cảnh báo "Chú ý cầu yếu".

Cầu giao thông qua đập tràn Buôn Bông hư hỏng, biến dạng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hồ đập. Một số chân ốc định lan can cầu đã bị bung gãy.

Do phải gánh chịu lượng lớn xe tải trọng lớn lưu thông trong thời gian dài, cầu giao thông trên đập Buôn Bông đã có dấu diệu hư hỏng, xuống cấp. Tại một số vị trí trên thành cầu xuất hiện vết nứt, các chân ốc cố định lan can cầu một số đã bị bung gãy. Lan can cầu nghiêng ngả có dấu hiệu đổ bất kỳ lúc nào. Nhưng loạt xe ben chở đá trọng tải lớn hàng ngày vẫn vô tư lưu thông qua cầu với tốc độ cao gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết cấu cầu đường bộ.

Đoàn xe chở đá tải trọng lớn lưu thông tiềm ẩn nguy cơ TNGT đối các em học sinh.

Theo nhiều người dân, từ khi mỏ đá trong Thôn 3 hoạt động, đoàn xe trọng lớn thường xuyên ra vào bất chấp mất an toàn giao thông, gây đảo lộn đời sống, khiến người dân sinh sống ở khu vực này rất bất an, nơm nớp lo tai nạn mỗi khi ra đường.

