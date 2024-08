Lợi dụng sơ hở, gã công nhân trộm 2 xe máy của đồng nghiệp

Ngày 16/8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Yên Dũng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đào Quang Hiệp (SN 1980), trú tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đào Quang Hiệp.

Theo tài liệu điều tra, Hiệp làm công nhân tại Công ty Luxshare-ICT thuộc KCN Vân Trung, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Lợi dụng sơ hở của công nhân lao động, Hiệp đã liên tiếp trộm cắp 2 xe máy Honda Wave.

Ngay sau khi nhận được tin báo mất tài sản, Công an huyện Yên Dũng phối hợp với Đồn Công an Quang Châu, thị xã Việt Yên tập trung điều tra, xác minh, xác định Hiệp là thủ phạm. Cơ quan Công an đã tuyên truyền, vận động đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật và Hiệp đã đến cơ quan Công an trình diện, khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, sáng 7/8, Hiệp đã lấy trộm chiếc xe Honda Wave, biển kiểm soát 98K1-196.. để tại khu vực cổng ra vào xưởng D1 Công ty Luxshare-ICT. Tiếp đó, đối tượng sang khu vực cổng ra vào xưởng E, Công ty Luxshare-ICT trộm cắp 1 xe Honda Wave, biển kiểm soát 12L1-320.. sau đó mang đi tiêu thụ.