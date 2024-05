Công an đang xác minh vụ nam thanh niên bị đánh tại phòng trà

Ngày 7/5, Công an TP Chí Linh (Hải Dương) đang xác minh làm rõ vụ việc một nam thanh niên bị hành hung tại phòng trà Đỗ Hiếu, phường Văn An vào tối ngày 3/5 vừa qua. Bước đầu, cơ quan công an triệu tập một số đối tượng liên quan.



Khoảng 22h ngày 3/5, anh Nguyễn Tiến T. ((34 tuổi, trú tại khu dân cư Tường, phường Văn An, TP Chí Linh) sang phòng trà Đỗ Hiếu ở số 904, đường Lê Thánh Tông, thành phố Chí Linh uống nước.

Hình ảnh vụ việc.

Tại đây, anh T. bị một người đàn ông cầm ghế đập nhiều nhát vào đầu, gây rách da đầu. Người đàn ông này tiếp tục dùng tay chân đạp, đấm, đá vào mặt, mũi, đầu, ngực anh T. Đáng chú ý, khi anh T đứng dậy và chạy vào trong quán thì tiếp tục bị thanh niên khác đuổi theo đánh nhiều lần vào đầu, mặt, người.

Khi thấy anh T bị thương, đối tượng đã bỏ trốn bằng ô tô đón sẵn ở trước cửa quán. Anh T. được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Do thương tích quá nặng, người nhà đã làm thủ tục chuyển anh lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị. Theo gia đình, anh T. bị vỡ đầu, dập vỡ mũi.

Tất cả diễn biến của sự việc đều được ghi lại bởi camera giám sát của phòng trà Đỗ Hiếu .

Công an TP Chí Linh đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

