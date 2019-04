Vụ xe Lexus tông chết 4 người: Chưa đủ chứng cứ tạm giữ tài xế?

Sau vụ tai nạn xe Lexus lao vào đám tang làm 4 người chết ở TP Quy Nhơn, Công an tỉnh Bình Định giao đại tá Nguyễn An Ninh, Phó giám đốc Công an tỉnh, chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý.

Phó giám đốc Công an: "Còn nhiều phức tạp"

Trao đổi với Zing.vn ngày 16/4, đại tá Nguyễn An Ninh cho hay đơn vị đang điều tra, củng cố hồ sơ vụ việc theo thủ tục bình thường nhưng hiện chưa có căn cứ để tạm giữ tài xế và xe trong vụ tai nạn này. Nồng độ cồn của lái xe Lexus Nguyễn Đức Huyện, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Pisico Bình Định, chưa thể công bố.

"Hiện chúng tôi chưa có căn cứ để tạm giữ người và xe trong vụ tai nạn này. Nồng độ cồn của ông Huyện cũng chưa thể công bố do còn phải giám định kỹ thuật thêm mấy vấn đề nữa. Nhiều cái phức tạp lắm", đại tá Ninh nói.

Trong khi đó, ông Trần Văn Sang, Viện trưởng VKSND Bình Định, cho biết phía Công an vẫn chưa hoàn tất hồ sơ, đề nghị chuyển qua Viện.

"Sau bốn ngày xảy ra vụ tai nạn, phía Công an vẫn chưa hoàn tất hồ sơ, đề nghị qua Viện. Khi nào có kết quả thì chúng tôi sẽ thông báo sau chứ hiện tại phía công an vẫn chưa giữ người, giữ xe", ông Sang cho biết thêm.

Còn thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định nêu rõ quan điểm vụ tai nạn đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, cảnh sát đang tích cực điều tra và sẽ công bố khi có kết quả chính thức.

"Tôi đã chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bất kể người đó là ai. Công an đã họp bàn với Viện kiểm sát để thực hiện theo đúng yêu cầu của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình”, thiếu tướng Nhiên nói.

Luật sư: "Quá đủ chứng cứ để khởi tố"

Về vấn đề này, luật sư Trần Công Ly Tao (TP.HCM), khẳng định vụ tai nạn xe Lexus 6666 lao vào đám tang làm 4 người chết và 6 người bị thương "quá đủ chứng cứ" để khởi tố vụ án.

"Chứng cứ vụ tai nạn quá rõ ràng để khởi tố vụ án. Sau khi làm rõ thêm người gây ra tai nạn thì tiến hành khởi tố bị can. Ông Huyện đã lái xe Lexus tông chết 4 người và 6 người bị thương gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vậy mà công an còn thu thập chứng cứ gì nữa", luật sư Tao nhấn mạnh.

Theo vị luật sư, dù gia đình các nạn nhân bãi nại thì vụ tai nạn này cũng phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Đối với những vụ tai nạn giao thông gây chết người, lái xe thường bị tạm giữ tối đa khoảng 9 ngày. Sau khi cảnh sát hoàn tất hồ sơ thì chuyển sang khởi tố, bắt tạm giam. Phía Công an Bình Định cho rằng vụ tai nạn này chưa đủ chứng cứ tạm giữ xe và người là quá "kỳ lạ".

Về trách nhiệm hình sự, luật sư Tao cho rằng, ông Huyện có thể đối mặt với tội danh Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ được quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo Khoản 2 của Điều 260, phạm tội thuộc một trong các trường hợp lái xe trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%; gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng thì bị phạt tù 3 đến 10 năm.

Với những quy định như trên, ông Huyện có thể chịu mức án cao lên đến 10 năm tù, tùy thuộc vào các tình tiết trong vụ việc.