Dung Hà - Oanh Hà, chân dung gia tộc bà trùm đất Cảng

"Bà trùm" Dung "Hà” tên thật là Vũ Hoàng Dung (SN 1965), sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em (3 nữ, 1 nam). Phố Trạng Trình (phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) nơi gia đình Dung "Hà” sinh sống rất gần bến xe thông ra phà sông Tam Bạc, gần rìa chợ Sắt, một trong những địa điểm kinh doanh sầm uất nhất đất Cảng lúc đó. Từ nhỏ, chị em Dung "Hà” đã sớm tiếp xúc với sự phức tạp của xã hội, thường xuyên chứng kiến cảnh lừa lọc, trộm cướp, bước ra khỏi nhà là có thể chạm mặt giang hồ. Dung "Hà” là con gái út, với bản tính ngang tàng đã sớm bỏ học, nhanh chóng trở thành nữ giang hồ ở Bến xe Tam Bạc. Mới 21 tuổi đã vào tù. Cuối năm 1998, sau khi liên tục vào tù, ra khám, bị công an kiểm soát chặt, Dung "Hà” tìm đường "Nam tiến". Ngay từ khi đặt chân vào TP HCM, Dung "Hà” đã có ý định tranh giành lãnh địa với "ông trùm" Năm Cam. Rạng sáng 02/10/2000, Năm Cam đã cho đàn em dùng súng thanh trừng Dung "Hà" ngay trước cửa một căn nhà trên đường Bùi Thị Xuân (Q1). (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cũng lăn lộn giữa đám giang hồ, du thủ du thực để kiếm sống bằng đủ thứ nghề, chị cả Vũ Hoàng Oanh (Oanh "Hà”, SN 1957) với bản tính côn đồ như đàn ông sẵn sàng lăn xả vào những trận "đao búa" của cô em Dung "Hà”. Oanh "Hà” kiếm sống bằng nghề buôn đôla giả, mua đi bán lại những món hàng trộm cắp, cướp giật từ đám giang hồ đất Cảng khi ấy. Cái thời Dung "Hà” nổi danh khắp giang hồ xứ Bắc, giới này đã phải kiêng dè Oanh "Hà”, bởi trong nhà, người mà Dung "Hà” kính nể nhất chính là chị cả. Trong nhà, còn phải kể đến Vũ Thị Hằng (Hằng "Hà”, SN 1961, em gái Oanh "Hà”). Tháng 12/2010, hơn 10 năm sau ngày Dung "Hà” bị bắn chết, cũng là lúc bản thân vừa được đặc xá, tha tù sau bản án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Oanh "Hà” quyết định vào TPHCM làm ăn. Oanh "Hà” bắt mối với Trần Văn Kiên (tự Kiên "thép", SN 1974, ngụ H.Vĩnh Bảo, Hải Phòng; đang trốn lệnh truy nã của Công an TP.Hải Phòng) và bắt đầu bước chân vào lãnh địa cờ bạc tại miền Nam. (Ảnh: Oanh "Hà”) Do có thời gian lâu dài giữ vai trò quan trọng trong sòng bài của Dung "Hà” khi xưa tại Hải Phòng nên Oanh "Hà” tổ chức thành một hệ thống đưa đón con bạc, cảnh giới, "làm cái" tại sòng bạc rất tinh vi. Oanh "Hà” bảo em gái Vũ Thị Hằng cùng một số đàn em thân tín cũ vào TPHCM để thiết lập hệ thống cờ bạc ở các tỉnh, thành như: TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Liên tiếp trong thời gian ngắn sau đó, những đàn em khác được Oanh "Hà”, Hằng "Hà” bao ăn ở, đi lại và cho tiền tiêu xài để tổ chức mạng lưới cờ bạc. Trong đó, Hằng "Hà” được chị ruột giao làm quản lý chính. Hằng "Hà” cũng sớm vào tù như 2 người chị giang hồ của mình. Chiều 13/7/2010, Hằng "Hà” dẫn vài chục đàn em đến Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục sát phạt như thường lệ. Cuộc "đỏ đen" đang sôi nổi thì gần 100 cán bộ, chiến sĩ của Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an đột kích, tóm gọn hơn 40 đối tượng có mặt trên chiếu bạc, tạm giữ số lượng lớn tang vật liên quan. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Không chỉ lôi kéo chị em ruột, bà trùm Oanh “Hà” còn “nhuộm chàm” cả chồng lẫn anh chồng. Sau khi bỏ người chồng đầu tiên dù đã có 3 đứa con, Oanh đi bước nữa với Phạm Công Giang (SN 1959, trú phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng) khi ấy cũng vừa chia tay vợ cũ. Rất nhanh sau đó, Giang đã tham gia bảo kê sòng bạc của cô em vợ. Giang trở thành “quân sư” đắc lực, đứng đằng sau hầu hết các hoạt động phạm tội của Dung “Hà” trong giới giang hồ Hải Phòng. Năm 1996, Giang bị phạt 12 tháng tù giam về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc. Mãn hạn tù, Giang vẫn sát cánh cùng chị em Oanh - Dung, chuyên tổ chức các sới bạc ở khắp nơi, nhưng kín kẽ hơn, chỉ đứng đằng sau tư vấn chứ không bao giờ ra mặt. Khi Dung “Hà” bị sát hại, chính Giang đứng ra lo liệu hết mọi việc cho đám tang. 2 năm sau khi Dung “Hà” chết, Oanh “Hà” bị bắt và lãnh án 20 năm tù vì tham gia cấp “hàng trắng” cho đường dây ma túy quốc tế của Minh “sứt”. Có lẽ tưởng rằng “đường về” của bà trùm quá mịt mù nên vợ chồng Giang - Oanh ly dị. Nhưng sau này, khi tâm sự với điều tra viên của Cục CSĐT tội phạm về ma túy về lý do vợ chồng đường ai nấy đi, Giang bảo, do dại dột đi cặp bồ, bị Oanh phát hiện, “phải van xin mãi Oanh mới không “thịt””. Rồi khi Oanh lập đường dây ma túy từ TP HCM ra Bắc, Giang vẫn đi xách thuê ma túy cho vợ cũ để kiếm tiền. Rạng sáng 4/1/2018, tại sảnh ga Hà Nội, Giang bị bắt quả tang khi vừa từ TP HCM xuống ga Hà Nội cùng hơn 10 kg ma túy tổng hợp các loại trong va ly. Tháng 8/2018, Phạm Công Giang đã bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án tử hình. Còn anh trai Phạm Công Giang là Phạm Công Giản (SN 1958), vốn nghiện ma túy nặng, cũng lập tức “dính gót” cô em dâu Vũ Hoàng Oanh. Từ những năm 1990, Giản đã là kẻ xách thuê ma túy cho chị em Dung - Oanh. Khi bà trùm liên tiếp vào tù, ra khám rồi trốn sang Campuchia mở sòng bài tại khu vực biên giới, em trai lãnh án tử, Phạm Công Giản đã sang Campuchia cùng Vũ Hoàng Oanh. Sau đó, theo lệnh bà trùm, Giản và đồng bọn câu kết với một số đối tượng người Việt (hầu hết đều đang bị truy nã) và người Campuchia, tiếp tục lập nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Ngày 27/12/2022, Phạm Công Giản cũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực biên giới cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Ngày 27/12/2024, Tòa án Nhân dân TP HCM đã tuyên án tử hình Oanh "Hà" và 26 đồng phạm trong đường dây vận chuyển 626kg ma túy. >>> Xem thêm video: Lưu Bình Nhưỡng bị cáo buộc bảo kê cho con nuôi là trùm giang hồ.

