Vụ tạt axit phụ bếp ở Hòa Bình: Khởi tố kẻ chủ mưu

(Kiến Thức) - Cơ quan công an đã khởi tố đối tượng Nguyễn Trọng Lộc (SN 1969) về hành vi cố ý gây thương tích. Lộc là kẻ chủ mưu thuê một đối tượng khác tạt axit nữ phụ bếp ở Hòa Bình.

Chiều ngày 1/9 trao đổi với PV, lãnh đạo công an huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Trọng Lộc (SN 1969, trú tại thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) vì hành vi cố ý gây thương tích trong vụ tạt axit phụ bếp tại Trạm dừng chân Như Ngọc 358 do đối tượng này chủ mưu.

Trước đó vào ngày 27/8, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối tượng này để phục vụ điều tra. Lộc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tạt axit phụ bếp có thể do mâu thuẫn cá nhân với Bùi Thị Nhâm (SN 1982, trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình).

Nguyễn Trọng Lộc - kẻ chủ mưu vụ tạt axit phụ bếp.

Lộc sau đó đã đã thuê Nguyễn Văn Cảnh (SN 1988, quê Bình Phước) trả thù người phụ nữ này.

Ngày 31/8, Thượng tá Bùi Thế Thành - Trưởng công an huyện Cao Phong cho biết: "Sau khi xảy ra vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án, khi xác định được nhân thân đối tượng, ban chuyên án đã cử tổ công tác đi các tỉnh phía Nam để truy bắt đối tượng theo lệnh bắt khẩn cấp. Đến khoảng 1h sáng nay, sau một thời gian bỏ trốn, đối tượng đã ra đầu thú tại quê đối tượng ở huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Chiều nay, đối tượng sẽ được áp giải từ Bình Phước về Hòa Bình".

Sự việc xảy ra và khoảng 21h ngày 18/8, chị Bùi Thị Nhâm là nhân viên phụ bếp của trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 (thuộc địa phận Phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) đã bị Nguyễn Văn Cảnh dùng cốc sứ đựng axit tạt vào vùng mặt.

Nạn nhân được khẩn trương đưa đến bệnh viện cấp cứu, do vết thương nặng nên sau đó được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương với thương tích rất nặng, bị hỏng mắt trái, mắt phải thị lực giảm 20/400 và bỏng nặng vùng mặt. Được biết, nạn nhân mới đi làm được 12 ngày, có hoàn cảnh khó khăn, chồng đã mất và nuôi 2 con đang đi học.

Vụ tạt axit phụ bếp đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

>>> Xem thêm: Truy tìm nghi phạm tạt axit mù mắt nữ phụ bếp