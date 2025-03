Lập biên bản sự việc Chị em rọt tổ chức gặp gỡ báo chí

Chiều 14/3, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội (Sở VH&TT TP Hà Nội), UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Tràng Tiền và Công an phường Tràng Tiền đã lập biên bản sự việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt (Công ty của Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs) tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin về kẹo rau củ Kera khi chưa được cấp phép họp báo.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng xem xét, làm rõ và cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí.

Theo Sở VH&TT TP Hà Nội, ngày 13/3/2025, Sở tiếp nhận đơn xin họp phép họp báo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt (trụ sở tại 144-146-148 đường số 11, khu phố 5, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TPHCM) với nội dung: “Giải đáp và làm rõ những vướng mắc của người tiêu dùng liên quan đến sản phẩm “Thực phẩm bổ sung Supergreens Gummies - tên thường gọi “Kẹo rau củ Kera”.

Giải thích và làm rõ các thông tin chưa chính xác về sản phẩm Kẹo rau củ Kera lan truyền trên mạng xã hội và đưa ra nội dung cam kết về việc nghiên cứu và cải tiến chất lượng sản phẩm Kẹo rau củ Kera trong thời gian tới.

Thời gian tổ chức vào 14h00 ngày 14/3/2025 tại La Table Hanoia (Press Club) - số 12 Lý Đạo Thành (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)”.

Do nội dung Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt đề nghị thông tin tại buổi họp báo đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và chưa có kết luận chính thức nên Sở VH&TT TP Hà Nội chưa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt tổ chức họp báo .

Tuy nhiên, vào 14h00 ngày 14/3, tại địa điểm La Table Hanoia (Press Club) - số 12 Lý Đạo Thành (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt đã gặp gỡ báo chí dưới hình thức “Gặp gỡ thân tình Team CER Group và Truyền thông”.

Tại buổi họp báo, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs đã cúi đầu xin lỗi vì để xảy ra những ồn ào trong thời gian qua.

Kẹo rau củ Kera là sản phẩm do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER - địa chỉ 144-146-148 đường số 11, khu phố 5, phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM) công bố, sản xuất tại Công ty cổ phần Asia Life (địa chỉ số 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Sản phẩm kẹo rau củ Kera được Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo có giá trị chất xơ cao, "1 viên kẹo bằng cả đĩa rau". Điều này khiến dư luận bức xúc do không chính xác.