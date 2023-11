Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc: Xe nào phải chịu trách nhiệm?

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h05 ngày 23/11, tại Km 209+300 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, qua huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội. Xe khách BKS 18F- 001.XX do anh N.V.V điều khiển, chạy hướng Hà Nội - Hà Nam va chạm với xe tuần đường giao thông (của Công ty BOT) BKS 29C- 553.XX do anh Đ.V.K (33 tuổi, trú tại Thái Bình) điều khiển và xe máy không gắn biển kiểm soát do L.T.N (14 tuổi, trú tại Nghệ An) điều khiển, trên xe chở theo chị V. Cú va chạm khiến L.T.N bị thương, chị V. tử vong tại hiện trường. Ngoài ra, cả 3 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo clip xuất hiện trên mạng xã hội, trước khi xảy ra vụ tai nạn, xe máy liên tục đánh võng, tạt đầu xe tuần đường giao thông đang truy đuổi. Còn xe khách cũng bám theo để quay clip. Khi đến Km 209+300, xe tuần đường giao thông vượt lên xe máy và ép vào phía lề trái (làn 100km). Đúng lúc này, xe khách cũng lao tới và va chạm xảy ra.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo quy định của pháp luật, vụ tai nạn giao thông gây hậu quả chết người được xác định là hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp tai nạn giao thông hậu quả nghiêm trọng mà người điều khiển phương tiện gây tai nạn hoặc người tham gia giao thông khác có lỗi dẫn đến vụ tai nạn xảy ra hậu quả nghiêm trọng, người tham gia giao thông trong trường hợp này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật hình sự.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, điều đáng chú ý trong vụ việc này là vụ va chạm xảy ra giữa 3 xe, xe gắn máy, xe tuần đường và xe khách khiến một người tử vong, một người thương tích và thiệt hại đến tài sản sẽ được xác định là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong số 3 người điều khiển phương tiện này, người nào có lỗi dẫn đến vụ tai nạn giao thông xảy ra, người đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Pháp luật quy định đường cao tốc là đường dành riêng cho xe cơ giới, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy hoặc các loại xe thô sơ đi vào đường cao tốc là vi phạm pháp luật về hành chính, riêng hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 100.

"Nếu hành vi là nguyên nhân dẫn đến hậu quả tai nạn giao thông, người điều khiển xe mô tô sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, theo nội dung qua clip cho thấy có dấu hiệu của việc truy đuổi giữa xe tuần đường và hai người đi xe mô tô và có dấu hiệu chèn ép hai người đi xe mô tô khiến xe tuần đường và xe mô tô và chạm và dừng lại ở giữa phần đường vượt và phần đường xe chạy khiến vụ tai nạn giao thông xảy ra. Theo quy định, phần đường dành cho xe vượt (làm đường trong cùng bên trái đường cao tốc) và phần đường xe chạy (làn đường tiếp giáp với làn đường phía trái) là nơi cấm dừng đỗ, mọi hành vi chủ động dừng đỗ ở vị trí, phần đường, các làn đường này là hành vi vi phạm pháp luật.

Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc xe tuần đường và xe mô tô va chạm rồi dừng lại ở phần đường xe chạy là có chủ đích hay là sự kiện bất khả kháng, nếu là có chủ đích do chèn ép, chặn xe, người điều khiển xe tuần đường trong trường hợp này có lỗi gây hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nên có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật hình sự", luật sư Cường phân tích..

"Còn đối với người điều khiển xe ô tô khách, theo vị chuyên gia, qua clip cho thấy rõ ràng người này đã phát hiện vụ việc có dấu hiệu truy đuổi nên đã bám theo cho một số người trên xe quay clip và không giữ khoảng cách an toàn đối với các phương tiện phía trước dẫn đến vụ tai nạn giao thông xảy ra. Vì thế, cơ quan điều tra sẽ làm rõ tốc độ của chiếc xe khách, làm rõ khoảng cách an toàn của chiếc xe với các xe cùng chiều phía trước. Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy người điều khiển xe khách đã không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách với xe phía trước dẫn đến vụ tai nạn giao thông xảy ra, người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260 Bộ luật hình sự", luật sư Cường nói.

Còn nếu người điều khiển xe khách này đi đúng tốc độ, đúng làn đường, có giữ khoảng khoảng cách an toàn, tuy nhiên do hai xe phía trước dừng đột ngột nên vụ tai nạn giao thông xảy ra, trong trường hợp này người điều khiển xe khách sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý, sự việc được xác định là sự kiện bất ngờ. "Việc xác định tốc độ của chiếc xe khách trước khi tai nạn xảy ra, khả năng quan sát và khả năng điều khiển phương tiện, khoảng cách an toàn giữa xe khách với các xe cùng chiều phía trước trong quá trình tham gia giao thông là những yếu tố quan trọng để xác định người điều khiển chiếc này có lỗi hay không, có bị xử lý hình sự hay không", luật sư Cường nêu quan điểm.

Hiện vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.