Giang hồ cộm cán Nam “Rồng” và hành trình bắt giữ như “phim hành động“

Nguyễn Phương Nam (SN 1987, ở Lạng Sơn, còn gọi là Nam "rồng") theo hồ sơ vụ án, từng học hội họa và đã vẽ tranh. Tuy sinh ra trong một gia đình cơ bản, có học, song, con đường của Nam "rồng" lại rẽ sang một hướng khác. Nam nghiện ma túy, ăn chơi, lêu lổng rồi trở thành "cánh tay phải" đắc lực cho một đàn anh, chuyên đi đòi nợ thuê. Gã có biệt danh Nam "rồng" bởi xăm con rồng nổi bật ở ngực cùng nhiều hình xăm khác, kín trên người. Nam "rồng" đã gây không ít thù oán nên có lần đã bị chém gần đứt lìa chân… Với 5 tiền án, tiền sự, Nam ngày càng lỳ lợm, liều lĩnh, manh động, sống bất cần. Lần ra tù gần nhất của gã là giữa năm 2020. Hồ sơ vụ án thể hiện, Nam "rồng" là bạn cùng nhóm làm ăn với Nguyễn Văn Hải (29 tuổi, trú tại Biên Hòa, Đồng Nai). Giữa tháng 5/2021, Hải có mâu thuẫn với một người tên T.V.T. (32 tuổi), dẫn đến xô xát, đánh nhau, Hải bị thương tích nhẹ. Hải "cay cú" nên kể cho Nam "rồng" rồi cùng Nam đi 2 xe máy chở 2 đồng bọn, cầm theo hung khí đi tìm T. Khi xuống đến Biên Hòa, nhóm của Nam gặp nhóm T. đang đánh bài tại một quán nước. Thấy đối thủ, T. đứng dậy, bỏ chạy, được khoảng 10 m thì vấp ngã. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nam và Hải cầm dao xông tới, chém liên tiếp vào người T. khiến nạn nhân bị đa chấn thương, rách màng phổi, rách lá lách… dẫn đến mất máu. 5 ngày sau nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Hải bị bắt còn Nam bắt đầu hành trình bỏ trốn. Một tháng sau, khi đã hết thời hạn điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phát lệnh truy nã đặc biệt với Nam về tội "Giết người". Do đối tượng "đặc biệt nguy hiểm", đơn vị này đã đề nghị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp truy tìm, bắt giữ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Phòng truy nã, truy tìm (Phòng 10, Cục Cảnh sát hình sự) được chỉ đạo tung quân truy bắt Nam "rồng". Tổ của Thượng tá Nguyễn Hùng Quân, Phó Trưởng phòng 10 và Thượng úy Đinh Viết Chiến được giao thực hiện chuyên án. Khi đó, một tổ công tác đã vào Biên Hoà (Đồng Nai) để dựng lại vụ việc và tìm hiểu, xác minh các mối quan hệ của Nam "rồng". Nhận định khả năng gã sẽ về quê ở Lạng Sơn thăm bố mẹ, Thượng úy Chiến cùng một tổ công tác lên đường. Tại Lạng Sơn, trinh sát gặp khó khăn khi người thân của anh ta không hợp tác. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến tháng 9/2021, lực lượng trinh sát nhận được thông tin Nam "rồng" đang ở Hà Nội. Nam liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành trong và ngoài nước, hành tung "thoắt ẩn, thoát hiện" khiến việc truy bắt của cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn. Tài liệu thu thập tiếp theo giúp trinh sát dựng lên hành trình lẩn trốn của nghi phạm này. Cụ thể, sau khi gây án giết người, Nam "rồng" trốn về lên Đắk Lắk, tới nhà một người bạn để lẩn trốn và tìm công việc mới. Được khoảng 3 tháng, biết mình bị truy nã gắt gao nên Nam "rồng" nhờ một người bạn đưa sang Campuchia để trốn sự truy bắt của công an. Tại đây, Nam "rồng" làm nghề canh sòng bạc casino và "bảo kê". Nhưng do tình hình dịch COVID-19 căng thẳng, không làm ăn được, nên anh ta hành nghề trộm cắp để kiếm tiền sinh sống qua ngày và tìm cách về lại Việt Nam. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến tháng 5/2021, Nam "rồng" về Bắc Giang trông quán net cho một người anh. 3 tháng sau, anh ta xuống Hà Nội xin làm bảo vệ cho một công ty xây dựng. Nam rất cảnh giác, di chuyển qua nhiều địa bàn, đi đến đâu cũng thay tên đổi họ, núp dưới vỏ bọc, sự bao che của các "anh chị xã hội" nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Khoảng 4h sáng 7/1/2022, 8 trinh sát được trang bị xe máy, súng, áo chống đạn, còng số 8, mặc thường phục, chia nhau mai phục xung quanh khu nhà trọ Nam "rồng" đang ở tại Phùng Khoang (Hà Nội) và đoạn đường dẫn đến nơi Nam làm việc để theo dõi di biến động. Khoảng 7h sáng cùng ngày, phát hiện Nam "rồng" ra khỏi nhà, đi xe máy đến công ty, nhóm trinh sát bám theo. Khi hắn ta chạy xe đến ngã tư đường Nguyễn Trãi giao với Nguyễn Xiển, lợi dụng lúc dừng đèn đỏ, các mũi trinh sát lao vào bao vây. Thấy vậy, Nam "rồng" liền vứt xe, bỏ chạy được 5m thì Thượng úy Đinh Viết Chiến và 2 đồng đội nhảy khỏi xe máy, ghì chặt hắn xuống mặt đường, khóa tay. Qua khám xét nhanh, trinh sát tịch thu trên người gã một con dao. Sau này Nam "rồng" khai, khi biết bị cảnh sát vây bắt, gã đã định rút dao chống cự hoặc khống chế con tin nhằm thoát thân, nhưng chưa kịp hành động đã bị bắt. Là đối tượng cộm cán, có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp với hành vi phạm tội của mình Nam "Rồng" sẽ phải trả giá đắt trước pháp luật.

