Quảng Ninh: Loạt đèn giao thông “chết” gây nguy cơ TNGT, lỗi vi phạm

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nhiều tuyến đường của TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang rơi vào tình trạng hư hỏng, không hoạt động khiến người tham gia giao thông đứng trước nguy cơ tai nạn. Đáng chú ý, từ khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 càng khiến người dân lo ngại về mức xử phạt vượt đèn nếu phạt nguội. Tại ngã ba Hà Khẩu, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các điểm đường đã bị hư hỏng nặng, không có dấu hiệu hoạt động. Do đó, người điều khiển phương tiện giao thông vô tư di chuyển, cắt, tạt đầu xe nhau gây tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Không hiển thị màu đèn giao thông nên người dân Hạ Long cũng không lo ngại lỗi vượt đèn. Tại nút giao thông ngã tư Vạn Yên - KCN Việt Hưng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông không hoạt động khiến các phương tiện lớn như container, xe tải hạng nặng di chuyển trên tuyến đường Quốc lộ 279 mà không phải dừng quan sát do đèn hỏng. Nhiều trường hợp phương tiện đấu đầu nhau, suýt xảy ra va chạm giao thông tại ngã tư Vạn Yên - KCN Việt Hưng vì hệ thống đèn ở các điểm đầu đường đều bị tắt. Tại nút giao thông cầu Trắng trên Quốc lộ 18, hệ thống tín hiệu đèn giao thông không hoạt động nên việc di chuyển của người tham gia giao thông đang diễn ra một cách vô tội vạ. Được biết, tình trạng hư hỏng hàng loạt tín hiệu đèn giao thông ở TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là do hậu quả của cơn bão số 3 để lại. Nhưng sau khi bão đã qua nhiều tháng mà hệ thống đèn giao thông này chưa được sửa chữa. Thậm chí còn rơi vào tình trạng trì trệ, chậm khắc phục. Hiện Công an thành phố Hạ Long đã có nhiều ý kiến, đề nghị về việc sớm khắc phục, tổ chức hệ thống đèn giao thông trên địa bàn, nhưng vẫn chưa được triển khai. Một cán bộ Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc sửa chữa đèn giao thông hư hỏng gặp nhiều rắc rối do liên quan đến các thủ tục pháp lý. Chủ yếu là do dự án có sự chồng lấn giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh và TP. Hạ Long. >>> Mời độc giả xem thêm video TP HCM: Mưa lớn gây ùn tắc giao thông:

