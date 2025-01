Chủ tịch xã ở Nghệ An vận chuyển ma túy sẽ lĩnh án tử?

Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 35 kg ma túy tổng hợp, 4 bánh heroin và những vật chứng liên quan khác. Cầm đầu đường dây là đối tượng Mùa Bá Vừ (SN 1983, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Mùa Bá Vừ dùng xe bán tải để vận chuyển ma túy.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định, đây là một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy rất lớn. Đáng chú ý, người tham gia quan trọng trong đường dây lại là đương kim Chủ tịch UBND cấp xã. T hông tin Chủ tịch UBND xã đi buôn ma túy số lượng lớn thu hút sự chú ý của dư luận bởi đây là vị trí chức vụ có sự đãi ngộ lớn của nhà nước.

Chủ tịch UBND xã thường phải là người uy tín, được nhân dân địa phương tin tưởng, tín nhiệm, được bầu cử, bổ nhiệm với quy trình chặt chẽ. Đáng tiếc quy trình bổ nhiệm lại bỏ lọt một vị cán bộ đứng đầu cấp xã là "trùm ma túy".

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường phân tích, vụ án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn, tang vật thu giữ lên đến 35 kg ma túy tổng hợp và 4 bánh heroin. Với lượng ma túy đặc biệt lớn như vậy, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại khoản 4, Điều 251 bộ luật hình sự năm 2015.

"Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân động cơ phạm tội, làm rõ nhân thân lai lịch của bị can, nguyên nhân động cơ khiến bị can thực hiện hành vi phạm tội, làm rõ diễn biến hành vi của các bị can, mở rộng điều tra để bắt giữ xử lý thêm các đối tượng có liên quan.

Với lượng ma túy lớn như vậy, có cán bộ cấp cơ sở tham gia, có yếu tố nước ngoài, chắc chắn có nhiều đối tượng cùng tham gia đường dây. Ngoài ra còn có nhiều đối tượng tiêu thụ, sử dụng trong đường dây. Việc mở rộng điều tra, xử lý triệt để đối với các đối tượng có liên quan là chắc chắn", luật sư Cường phân tích thêm.

Vụ án cho thấy việc đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy vẫn là nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp của lực lượng chức năng. Diễn biến tình hình tội phạm về ma túy rất phức tạp bởi giá trị lợi nhuận lớn khiến nhiều đối tượng liều lĩnh và lôi kéo sự tham gia của một số lãnh đạo có chức vụ quyền hạn. Khi các cán bộ thoái hóa, biến chất, tham gia vào các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, sẽ rất khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý.

Vụ án cũng cho thấy công tác cán bộ cần phải thận trọng, kỹ lưỡng, kiên quyết không để lọt vào bộ máy công quyền các cán bộ thiếu tu dưỡng rèn luyện, không đủ năng lực phẩm chất đạo đức. Quá trình công tác cũng cần có sự giám sát của nhân dân, giám sát của tổ chức, không ngừng bồi dưỡng, rèn luyện các cán bộ chủ chốt để họ xứng đáng với nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao phó.

"Dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì vụ buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy có sự tham gia của đương kim Chủ tịch UBND cấp xã là vụ việc rất đau xót về công tác cán bộ khi người đứng đầu chính quyền địa phương cấp xã lại sa đà vào tệ nạn xã hội, tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bởi vậy vấn đề công tác cán bộ ở địa phương này cần phải được làm rõ.

Trong bối cảnh đảng và nhà nước ta đang thực hiện “tinh gọn” bộ máy nhà nước, “sắp xếp” lại cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước thì việc lựa chọn đúng người vào đúng vị trí, giữ lại những người thực sự có năng lực, có trình độ, có phẩm chất phù hợp với vị trí công việc là rất quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bối cảnh Việt Nam đang ở trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", luật sư Cường chia sẻ.