Vụ ngộ độc thực phẩm ở Đà Nẵng: Đoàn du khách Quảng Ninh đã ăn gì?

Chiều 3/8, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng đã có thông cáo báo chí về việc một số du khách của Đoàn khách Quảng Ninh đến Đà Nẵng du lịch , bị nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, Đoàn khách vào Đà Nẵng du lịch từ 7h sáng ngày 1/8/2022, lưu trú tại khách sạn Golden Sea, ở địa chỉ 242 Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà.

Ngày 1/8, Đoàn ăn trưa tại nhà hàng M.P, địa chỉ 85 đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà với các món ăn: gỏi hải sản, mực hấp, tôm bạc hấp bơ tỏi, ốc hương xào sả ớt, cá biển sốt nguyên con, nghêu xào măng, ba chỉ rang mắm tép, rau luộc theo mùa, canh chua cá biển, cơm trắng, trái cây...

Tối cùng ngày, Đoàn dùng bữa tại nhà hàng T.S, địa chỉ 148 Nguyễn Tri Phương, quận Hải Châu với các món: Gỏi sứa trộn vả, cá cu hấp ngũ liễu, gà nấu Cung đình, rau cải xào nấm, đà điều lúc lắc, tôm sú nướng xiên que, mực trứng chiên vàng hoặc hấp, canh rong biển nấu tôm đậu non, dưa cà muối, cơm niêu, tráng miệng.

Đến 6h sáng ngày 2/8, 2 khách trong Đoàn có triệu chứng ngộ độc thực phẩm và được đưa đến Bệnh viện 199 lúc 9h sáng.

Bác sĩ Bệnh viện 199 đang kiểm tra sức khỏe một bệnh nhân trong Đoàn

Từ 9h sáng đến 21h30 tối cùng ngày có tổng cộng 26 bệnh nhân nhập viện cấp cứu với các triệu chứng: đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, không sốt. Đến 21h30, 23 bệnh nhân đã xuất viện trở về khách sạn, 3 bệnh nhân ở khoa cấp cứu.

Sáng ngày 3/8, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra 2 nhà hàng có liên quan.

Tại Nhà hàng M.P, đoàn kiểm tra phát hiện có các hành vi vi phạm như: bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị không bảo đảm vệ sinh; không bảo quản riêng biệt giữa thực phẩm sống và thực phẩm đã qua chế biến chín dẫn đến nguy cơ nhiễm chéo. Đồng thời, Nhà hàng chưa xuất trình các hồ sơ, giấy tờ pháp lý theo quy định.

Đối với Nhà hàng T.S, đáp ứng các điều kiện theo pháp luật về an toàn thực phẩm, có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định, tổ chức kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm theo quy định…

Tuy nhiên, mẫu thực phẩm ăn tối ngày 1/8 của Đoàn khách đã được nhà hàng hủy do mẫu được lưu trong vòng 24h theo quy định. Do đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 3 mẫu thực phẩm được chế biến và lưu mẫu vào lúc 18h ngày 2/8 để kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh vật nhằm đánh giá chất lượng an toàn thực phẩm.

Hiện, Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục điều tra để tìm nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm này.

