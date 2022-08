Lộ tính năng đáng giá trên iPhone 14 Pro, iFan "mừng ra mặt"

Từ một đoạn mã trên bản firmware iOS 16 Beta 4, các trang công nghệ đã phát hiện tính năng mới “Sleep” có thể tùy chỉnh bật/tắt trên iPhone 14 Pro. Khi ở trạng thái kích hoạt, tính năng này sẽ làm tối và chuyển tông màu trên màn hình iPhone trong lúc điện thoại đang bị khóa. Hiện tại, màn hình hiển thị trên iPhone sẽ tối hoàn toàn khi người dùng không sử dụng thiết bị. Nghĩa là màn hình trên iPhone 14 Pro sẽ luôn sáng (Always-On) ngay cả khi bạn đã bấm tắt màn hình. Khi bạn chạm vào màn hình hoặc bấm nút nguồn thì màn hình chờ với hình nền sẽ sáng tối đa trở lại. Dù tính năng này không mới lạ đối với một số thiết bị trước đây của Apple, cụ thể là chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch nhưng việc nó xuất hiện trên iPhone vẫn được người dùng mong đợi. Hiện chưa biết các iPhone thế hệ cũ có được hỗ trợ tính năng “Sleep” hay không vì theo các đoạn mã trên iOS 16 Beta 4 thì chỉ có 2 phiên bản iPhone 14 Pro mới có. Bên cạnh đó, chỉ iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max mới sở hữu màn hình với tần số quét 120 Hz và công nghệ tự động điều chỉnh theo tác vụ ProMotion. Tính năng “Always-On” đã phổ biến từ khá lâu trên các điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Apple cũng từng dự định trang bị “Always-On” cho iPhone 13 Pro nhưng đã lỡ dịp. Apple dự kiến giới thiệu 4 mẫu iPhone mới trong sự kiện vào tháng 9. iPhone 14 Pro được cho là đã loại bỏ phần "tai thỏ", thay vào đó là hình viên thuốc nhỏ gọn hơn. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo của Apple tin rằng tất cả các mẫu ‌iPhone 14‌ sẽ có bộ nhớ RAM 6GB, với các mẫu ‌iPhone 14‌ tiêu chuẩn có bộ nhớ LPDDR 4X và các mẫu ‌iPhone 14 Pro‌ có bộ nhớ LPDDR 5. Bộ nhớ RAM nhiều hơn 50% trong ‌iPhone 14‌ và ‌iPhone 14‌ Max có thể cho phép nó giữ nhiều ứng dụng và tab trình duyệt hơn được mở trong nền để tiếp tục nhanh hơn, cung cấp cho các nhà phát triển nhiều khoảng trống hơn để xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ. iPhone 14‌ và ‌iPhone 14‌ Max có thể cải thiện thời lượng pin nhờ chip 5G mới, hiệu quả hơn. Chip RF 5G của ‌iPhone 14‌ được chế tạo trên quy trình 6nm của TSMC, cung cấp một con chip vật lý nhỏ hơn với mức tiêu thụ điện năng thấp hơn. Cả 4 mẫu ‌iPhone 14‌ sẽ có hệ thống camera trước được nâng cấp với khả năng tự động lấy nét và khẩu độ ƒ/1.9 rộng hơn. Để so sánh, camera trước trên tất cả các mẫu ‌iPhone 13‌ đều có tiêu cự cố định và khẩu độ ƒ/2.2. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

