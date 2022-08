Toyota Camry và “anh em song sinh” Daihatsu Altis 2023 từ 622 triệu đồng

Toyota Camry thế hệ thứ 8 đã có mặt trên thị trường từ năm 2017. Trong làng ôtô Nhật Bản hiện đã xuất hiện tin đồn về Toyota Camry thế hệ mới. Tuy nhiên, trong thời gian chờ thế hệ mới ra mắt, hãng Toyota vẫn tiếp tục bổ sung những nâng cấp nhẹ cho dòng sedan ăn khách của mình. Mới đây, hãng Toyota đã tung ra phiên bản 2023 của dòng xe Camry ở thị trường Nhật Bản. Daihatsu Altis - "anh em song sinh" của Toyota Camry - cũng được áp dụng những nâng cấp tương tự. Theo đó, cặp đôi Toyota Camry và Daihatsu Altis 2023 mới đều được bổ sung màu sơn ngoại thất mới là đỏ Emotional Red III. Màu sơn mới này khiến nhiều người liên tưởng đến những chiếc siêu xe như Ferrari, Porsche... Đồng thời, màu sơn mới khiến cặp đôi sedan hạng D của Nhật Bản trông trẻ trung và bắt mắt hơn. Không dừng ở đó, Toyota Camry và Daihatsu Altis 2023 còn có thêm gói bọc da nội thất mới. Khi mua 2 mẫu sedan hạng D "anh em song sinh" này, khách hàng Nhật Bản có thể chọn nội thất bọc da màu nâu ở cả 5 ghế, khu vực giữa mặt táp-lô, một phần của tappi cửa và cụm điều khiển trung tâm. Trong khi đó, những khu vực còn lại của nội thất được bọc da màu đen tương phản. Ngoài ra, Toyota Camry và Daihatsu Altis 2023 tại thị trường Nhật Bản còn được nâng cấp với cổng USB Type C mới, thay cổng USB Type A, cho phù hợp với sự thay đổi của công nghệ. Ngoài ra, Toyota Camry và Daihatsu Altis 2023 tại thị trường Nhật Bản còn được nâng cấp với cổng USB Type C mới, thay cổng USB Type A, cho phù hợp với sự thay đổi của công nghệ. Ngoài ra hai mẫu xe này tại thị trường Nhật Bản không có gì khác so với phiên bản cũ. Cả Toyota Camry và Daihatsu Altis 2023 đều dùng hệ truyền động hybrid bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, cho công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 221 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 120 mã lực/202 Nm, cụm pin Ni-MH nằm bên dưới ghế sau và hộp số tự động e-CVT. Giá xe Toyota Camry 2023 ở thị trường Nhật Bản dao động từ 3,495 - 4,682 triệu Yên (khoảng 622 - 833 triệu đồng). Con số tương ứng của Daihatsu Altis 2023 là từ 4,063 - 4,261 triệu Yên (723 - 758 triệu đồng). Tin đồn cho biết, Toyota Camry thế hệ mới sẽ chính thức trình làng vào năm sau với thiết kế ngoại thất thể thao hơn, cụm đèn pha sắc sảo hơn trước, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" mới. Bên trong xe sẽ xuất hiện bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí cỡ lớn. Chưa hết, Camry 2024 dự kiến còn được trang bị hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense thế hệ tiếp theo, bao gồm những tính năng như phát hiện người đi bộ, giữ làn đường, kiểm soát hành trình, chuyển làn đường tự động, bám làn đường và đèn pha/đèn cốt thích ứng. Cũng theo tin đồn, Toyota Camry thế hệ thứ 9 tiếp tục được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA-K, xe sẽ không chuyển thành xe ôtô thuần điện theo xu hướng hiện nay. Thay vào đó, Toyota Camry 2024 mới sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid thế hệ mới với hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm xăng đều cải thiện. Video: Tua nhanh quá trình phác họa Toyota Camry 2024.

Toyota Camry thế hệ thứ 8 đã có mặt trên thị trường từ năm 2017. Trong làng ôtô Nhật Bản hiện đã xuất hiện tin đồn về Toyota Camry thế hệ mới. Tuy nhiên, trong thời gian chờ thế hệ mới ra mắt, hãng Toyota vẫn tiếp tục bổ sung những nâng cấp nhẹ cho dòng sedan ăn khách của mình. Mới đây, hãng Toyota đã tung ra phiên bản 2023 của dòng xe Camry ở thị trường Nhật Bản. Daihatsu Altis - "anh em song sinh" của Toyota Camry - cũng được áp dụng những nâng cấp tương tự. Theo đó, cặp đôi Toyota Camry và Daihatsu Altis 2023 mới đều được bổ sung màu sơn ngoại thất mới là đỏ Emotional Red III. Màu sơn mới này khiến nhiều người liên tưởng đến những chiếc siêu xe như Ferrari, Porsche... Đồng thời, màu sơn mới khiến cặp đôi sedan hạng D của Nhật Bản trông trẻ trung và bắt mắt hơn. Không dừng ở đó, Toyota Camry và Daihatsu Altis 2023 còn có thêm gói bọc da nội thất mới. Khi mua 2 mẫu sedan hạng D "anh em song sinh" này, khách hàng Nhật Bản có thể chọn nội thất bọc da màu nâu ở cả 5 ghế, khu vực giữa mặt táp-lô, một phần của tappi cửa và cụm điều khiển trung tâm. Trong khi đó, những khu vực còn lại của nội thất được bọc da màu đen tương phản. Ngoài ra, Toyota Camry và Daihatsu Altis 2023 tại thị trường Nhật Bản còn được nâng cấp với cổng USB Type C mới, thay cổng USB Type A, cho phù hợp với sự thay đổi của công nghệ. Ngoài ra, Toyota Camry và Daihatsu Altis 2023 tại thị trường Nhật Bản còn được nâng cấp với cổng USB Type C mới, thay cổng USB Type A, cho phù hợp với sự thay đổi của công nghệ. Ngoài ra hai mẫu xe này tại thị trường Nhật Bản không có gì khác so với phiên bản cũ. Cả Toyota Camry và Daihatsu Altis 2023 đều dùng hệ truyền động hybrid bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, cho công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 221 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 120 mã lực/202 Nm, cụm pin Ni-MH nằm bên dưới ghế sau và hộp số tự động e-CVT. Giá xe Toyota Camry 2023 ở thị trường Nhật Bản dao động từ 3,495 - 4,682 triệu Yên (khoảng 622 - 833 triệu đồng). Con số tương ứng của Daihatsu Altis 2023 là từ 4,063 - 4,261 triệu Yên (723 - 758 triệu đồng). Tin đồn cho biết, Toyota Camry thế hệ mới sẽ chính thức trình làng vào năm sau với thiết kế ngoại thất thể thao hơn, cụm đèn pha sắc sảo hơn trước, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" mới. Bên trong xe sẽ xuất hiện bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí cỡ lớn. Chưa hết, Camry 2024 dự kiến còn được trang bị hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense thế hệ tiếp theo, bao gồm những tính năng như phát hiện người đi bộ, giữ làn đường, kiểm soát hành trình, chuyển làn đường tự động, bám làn đường và đèn pha/đèn cốt thích ứng. Cũng theo tin đồn, Toyota Camry thế hệ thứ 9 tiếp tục được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA-K, xe sẽ không chuyển thành xe ôtô thuần điện theo xu hướng hiện nay. Thay vào đó, Toyota Camry 2024 mới sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid thế hệ mới với hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm xăng đều cải thiện. Video: Tua nhanh quá trình phác họa Toyota Camry 2024.