Video: Thanh niên mặc quần đùi áo cộc đi xe biển xanh bắt hàng rong

Nguồn: Facebook.

Ngày 1/8, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoại clip dài hơi 1 phút ghi lại hình ảnh người phụ nữ trung tuổi giằng co với nam thanh niên trẻ tuổi, mặc quần đùi áo cộc đi xe thùng biển xanh BKS 31A-7141. Sự việc được cho là xảy ra ở khu vực tuyến đường thuộc tổ 6 phường Phúc Lợi (Long Biên, Hà Nội).

Theo tìm hiểu, người phụ nữ trung tuổi là người bán hàng rong bị nam thanh niên trong đoạn clip thu đồ đạc. Sau khi người dân quay clip thanh niên mặc quần đùi áo cộc đi xe biển xanh bắt hàng rong và đăng tải lên các trang mạng xã hội, nhiều người cho rằng thanh niên này làm việc không đúng quy định.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an phường Phúc Lợi xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và đã có biện pháp xử lý.

“Hiện Công an phường đã báo cáo vụ việc lên Công an quận Long Biên và Công an TP Hà Nội. Thông tin cụ thể sẽ do Công an TP trả lời” – vị lãnh đạo phường Phúc Lợi cho hay.